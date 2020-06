Ravivihje: Toto64 Romme 12.6.2020

T64-kohteet päättyvät hyvätasoiseen lämminverimailiin. 4 Opalis saa niukan ykkösrankkauksen. Hienoon iskuun kohonnut tamma voitti Rättvikissä näyttävän kirin päätteeksi ja viime viikolla Eskilstunassa runnoi johtavan rinnalta varmaan voittoon. Vastus on nyt kyseisiä startteja kovempi, mutta niin hyvältä Opalis on näyttänyt, että se on tänäänkin kärkitaistossa. 8 Volare Gar palasi mainiossa iskussa pieneltä huililta Elitloppet-viikonloppuna ruunan kiriessä tasokkaassa kolmannesta ulkoa lopulta helpon oloiseen voittoon. Kim Erikssonin ajokki on luokaltaan lähdön paras hevonen ja se on huomioitava aikaisin kurjasta lähtöpaikasta huolimatta. Ainakin vielä näissä sarjoissa Volare Gar pystyy pärjäämään, vaikka juoksu menisikin raskaimman kautta.

5 In Line Tooma kellotutti 06,1-tuloksella Elitloppet-lauantain Speed Racessa neljänneksi kovimman tuloksen, mutta välierään sattui vastaan koko kilpailun voittanut Jefferson Dotcom. Viimeksi ”normaalissa” lähdössä juostessaan ruuna voitti Färjestadissa keulasta pystyyn uudella ennätystuloksellaan 11,2aly. Ulf Ohlssonin ajokki on niin nopea, että päässee nytkin keulaan. 3 In Love Boko väsyi toiselta ilman vetoapua Åbyn ja Gävlen T75-lähdöissä. Viimeksi se voitti Rommessa samalta paikalta helposti, mutta toki vastuskin oli huomattavasti kesympi kuin esimerkiksi tänään.

Suosikkinelikon pitäisi riittää pitkälle, mutta suurempaan systeemiin lapulle otetaan vielä mainion paikan saanut ja kovan kuskinparannuksen kokeva 1 D’Laina & vahvat kirit takajoukoista viime starteissaan tehnyt 6 Fonda Boko.

Juoksunkulku: In Line Tooma pyssyttää keskeltä rataa keulaan ja siitä todennäköisesti myös ajetaan.

Pelijakauma: ei isompaa huomauttamista. Yllättäjistä Fonda Bokon (4%) kuuluisi olla hieman enemmän pelattu.