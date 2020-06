Ravivihje: Toto64 Åby 11.6.2020

Toto64-1 5 M.T. Mighty Winner palasi viimeksi Åbyssa pitkästä aikaa voittokantaan irrottamalla keulasta hiljaisen matkavauhdin jälkeen alle 1.10-kyytejä. Juoksunkulusta voi tulla tänään samankaltainen ja Peter Untersteinerin suojattia on pidettävä suosikkina vaikka vastus hieman koveneekin. 2 Zecchinodoro F.K.S aloitti hyvällä esityksellä Riccardo Bianchin treenistä, kun 1300 metriä ennen maalia toiselle ilman vetoapua käännetty italialaisori tuli rehdisti perille. Starttiväli on nyt lyhyempi, lähtöpaikka paras mahdollinen ja ainakin ennakkotietojen mukaan tänään otetaan kaikki kengät pois. 9 Guillaime Boko voitti toissa kerralla Åbyn pronssidivisioonan hienon kirin päätteeksi, mutta Solvallan finaalissa ori väsyi toisesta ulkoa viimeiseksi. Toki lähtökin oli kivikova. Neljäntenä systeemeihin mukaan karusta lähtöpaikasta huolimatta 11 Can Lane, joka on peruskyvyiltään ehkäpä lähdön paras hevonen. Juoksunkulku: M.T. Mighty Winner pommittaa keskeltä rataa keulaan ja matkavauhti voi laskea jälleen yllättävän rauhalliseksi. Pelijakauma: Zeccnidoro F.K.S (17%) on kohteen maistuvin merkki. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 5, 2, 9, 11 Suuri: 5, 2, 9, 11

Toto64-2 Toinen kohde on rajattu viime vuonna enintään 150 starttia ajaneille nuorille kuskeille. Tämänkertaista tasokkaammissa sakeissa hyvää jälkeä tehnyt 9 Schönbrunn kohosi pahimman haastajan 10 Livi Oboyn aamuisen poisjäännin myötä isoksi suosikki. Åbyn viime startissakin se sitkisteli kovan matkavauhdin jälkeen johtavan takaa hyvin ja hävisi vain niukasti tuoreelle T75-sankari Armagnacille. Nyt vastus helpottuu tuntuvasti ja itävaltalaisruunan toistaiseksi ainoa Ruotsin voitto tuli juuri tänään ajavan Tyler Mifsudin ajamana. 6 Briljant Sensationin toistaiseksi uran ainoa voitto tuli toissa kerralla TIngsrydin mailin radalta keulajuoksun päätteeksi. Viimeksi Jägersrossa tamma sai myöhään vapaata toisesta sisältä ja tuli ainakin jonkin verran voimia tallella maaliin. Eduksi on laskettava, että Max Karlsson tuntee hevosen hyvin ja nopeana lähtijänä omaa saumat päästä keulaan. Neljäntenä lapulle pitkästä tauosta huolimatta kovaluokkainen hollantilainen 11 Hurricane N.L. Juoksunkulku: Erik K. napannee ensimmäiset keulat, mutta ne lienevät tarjolla esimerkiksi Briljant Sensationille. Pelijakauma: Briljant Sensation (6%) on aamupäivän prosenteissa tarjouksessa, mutta sen pinnat tulevat todennäköisesti nousemaan päivän aikana. 2 Mr Tjabba Tena on kerännyt yllättävän paljon peliä. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 9, 6, 11 Suuri: 9, 6, 11

Toto64-3 Ilman omaa syytään negatiivisissa otsikoissa ollut 6 Zarina Bi aloitti Björn Goopin tallista Halmstadissa siitä mihin Italiassa jäi eli voitolla. Tamma sai loistoreissun toisessa ulkona, josta kiitti kirimällä omaa kyytiään ykköseksi. Illan koitoksessa se saanee kunnioitusta keulapaikan muodossa ja selvästi kovin haastaja on arvottu takarivin paikalle, joten Zarina Bi on liki voittoa. Alustavat prosentit ovat kuitenkin niin isot, että suurempaan systeemiin se saa muutaman varmistuksen. 12 Rexine hakee jo kauden kahdeksatta voittoaan ja tammalla on sellaiset otteet, että se tulee vielä nousemaan sarjoissaan korkealle. Lähtöpaikka on synkkä, mutta jos vauhti ei nyt aivan mateluksi mene, niin Rexine kykenee nousemaan korkealle. 2 Vinci I.M. on molemmissa talvitaukonsa jälkeisissä starteissaan sijoitustaan parempi. Åbyssa se joutui avaamaan liian lujaa keulapaikalle päästäkseen ja viimeksi Kalmarissa juuttui johtavan taakse pussiin. Peter Untersteinerin suojatti tulee saamaan loistoreissun. Jättipommina lapulle vielä täysin pelaamattomaksi jäänyt hollantilaisvieras 9 Arquana As. Juoksunkulku: Vinci I.M. on ensimetreillä nopein, mutta sille kelvannee Zarina Bin selkä. Pelijakauma: Zarina Bi (79%) on liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 6 Suuri: 6, 12, 2, 9

Toto64-4 Neloskohteessa suosikkikolmikko erottuu muista. 5 Tyra Palema teki Färjestadissa lupaavan juoksun lähes vuoden tauolta. Lujaa lähtenyt tamma juoksi johtaneen 10 Mellby Happyn takana ja nousi lopussa puolittain tämän rinnalle. Startti alla Tyra Palema lienee yhä parempi ja nyt kuskikin paranee, kun Kevin Oscarsson ottaa valmentajan jälkeen ohjat. Hienon tulosrivistön omaava 4 G.R. Winnie palasi Halmstadissa hyvässä iskussa pieneltä huililta voittaessaan keulasta ajamatta. Toki se sai vetää mieleistään vauhtia ja ravi ei näyttänyt varsinkaan loppusuoralla hyvältä, joten pienellä varauksella Victor Rosleffin ajokkiin kuuluu suhtautua. Suosikkikolmikon jälkeen seuraavana lapulle tulisi epäonnesta kärsinyt 1 La Cerise. Hyväluokkainen 9 Vision d'Inverne ei vakuuttanut yliaggressiivinen ajo huomioon ottaeenkaan kauden avauksessaan. Juoksunkulku: tulinen kiihdytys, jossa yhteen iskevät G.R. Winnie ja Tyra Palema. Ensin mainittu on paremman lähtöpaikkansa turvin niukka suosikki keulahevoseksi. Pelijakauma: Tyra Palema on 20 prosentillaan lähdön maistuvin merkki. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 5, 4, 10 Suuri: 5, 4, 10

Toto64-5 3 Dali Pagadin ja Hanna Lähdekorven yhteistyö on sujunut toistaiseksi sataprosenttisesti. Molemmilla kerroilla voittoisa resepti on ollut sama. Ruuna on edennyt keulaan, ollut siinä turhankin virtavana, mutta etumatka on kestänyt loppuun asti. Dali Pagadi on luokaltaan lähdön paras hevonen ja aamupäivän 20 prosentilla sitä voisi kokeilla varmanakin. Muutama varmistus epävarmalle ruunalle kuitenkin otetaan. Harvakseltaan kilpailemaan päässyt 1 Inspector teki viimeksi Solvallassa elämänsä juoksun tsempattuaan johtavan rinnalta rehdisti perille asti ja ainoastaan nappireissun saanut IdreamIcanfly tuli maalilinjalla ohi. Tuo startti ajettiin ilman kenkiä ja niin on ennakkotietojen mukaan tarkoitus jatkaa tänäänkin. 5 Sweetman voitti viimeksi Jägersrossa 4-vuotislähdön keulasta oikein helposti ja noteerasi uusiksi ennätysnumeroikseen 11,8aly. Ruuna lähtee niin lujaa matkaan, että voi ohittaa alussa Dali Pagadin. Neljäntenä systeemeihin viikko sitten Åbyssa hyvin kolmannesta sisältä kirinyt 4 Hummer Scott, jolta on tarkoitus riisua takakengät pois. Juoksunkulku: Sweetman lähtee niin hyvin matkaan, että se pystyy ohittamaan sisäpuolen hevoset. Tosin eri asia on, ajetaanko keulasta jos esimerkiksi Dali Pagadi tulee niitä kyselemään. Pelijakauma: Dali Pagadi (20%) on liian vähän pelattu ja sen pitäisi olla suosikki. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 3, 1, 5, 4 Suuri: 3, 1, 5, 4

Toto64-6 Aiemmin Åke Svanstedtilla vaikuttanut jenkkimenijä 1 Night Hall teki lupaavan debyyttistartin Elitloppet-lauantaina Pohjoismaissa ja Björn Goopin treenistä, kun viidennessä ulkona juossut ori kiri vahvasti loppuun Volare Garin voittamassa lähdössä. Se palasi tuohon kisaan yli puolen vuoden tauolta, joten oletettavasti Night Hall on tänään entistä parempi ja jo viimekertaisella esityksellä ollaan tässä tehtävässä liki voittoa. 7 Tengil Face ei yrittänytkään lähteä Harpers Hanoverissa ravilla matkaan voltin kolmoselta. Sitä ennen luokkaruuna hävisi Örebron isopalkintoisen stayer-lähdön keulasta äärimmäisen niukasti. 3 Nisse Sånna teki viikko sitten Åbyssa omaksi itsekseen jopa hämmentävän kovan juoksun edettyään johtavan rinnalta keulaan kierros jäljellä ja tsempaten raskaasta reissusta huolimatta ykköseksi. Toki lähtö oli huomattavasti heikkotasoisempi kuin tänään. Juoksunkulku: Night Hallilla tuskin on tarvetta satsata lähtöön ja Nisse Sånna/Champion Melon lienevät eturivin nopeimmat. Molemmille kelvannee Night Hallin tai Tengil Facen selkä. Pelijakauma: ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 1 Suuri: 1

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 5, 2, 9, 11

Toto64-2: 9, 6, 11

Toto64-3: 6

Toto64-4: 5, 4, 10

Toto64-5: 3, 1, 5, 4

Toto64-6: 1

Hinta: 14,40 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-06-11&track=Åb&race=4&pool=T64&selections=[5,2,9,11],[9,6,11],[6],[5,4,10],[3,1,5,4],[1]&stake=0,1&price=14,4



Suuri

Toto64-1: 5, 2, 9, 11

Toto64-2: 9, 6, 11

Toto64-3: 6, 12, 2, 9

Toto64-4: 5, 4, 10

Toto64-5: 3, 1, 5, 4

Toto64-6: 1

Hinta: 57,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-06-11&track=Åb&race=4&pool=T64&selections=[5,2,9,11],[9,6,11],[6,12,2,9],[5,4,10],[3,1,5,4],[1]&stake=0,1&price=57,6

PieniToto64-1: 5, 2, 9, 11Toto64-2: 9, 6, 11Toto64-3: 6Toto64-4: 5, 4, 10Toto64-5: 3, 1, 5, 4Toto64-6: 1Hinta: 14,40 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 5, 2, 9, 11Toto64-2: 9, 6, 11Toto64-3: 6, 12, 2, 9Toto64-4: 5, 4, 10Toto64-5: 3, 1, 5, 4Toto64-6: 1Hinta: 57,60 €Tästä kupongille: