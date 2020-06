Ravivihje: Toto86 Vaggeryd 10.6.2020

Suosikki: Hieman sekavassa tammalähdössä luottamuksen saa sisäradalta kiihdyttävä 1 Perfekt Gehör, jolla on saumat hallita tapahtumia alusta loppuun. Toistaiseksi vuoden ainoa voitto tuli kuolemanpaikalta ylivoimaiseen tyyliin huhtikuussa. Sen perusteella myöskään pidemmästä starttivälistä ei ole Flemming Jensenin suojatille haittaa. Juosten sisältä loppua Axevallassa kulkenut 4-vuotias menee tällä kertaa kengittä, eikä Björn Goopin nousemista kyytiin voi myöskään pitää miinustekijänä. Varma.



Haastajat ja yllättäjät: 2 Best Occasion aloitti talvella kahdella voitolla. Tammikuussa tamma joutui keulapaikalta melko tiukalle, maaliskuun täysosuma tuli varmemmin, vaikka 4-vuotias puolsikin samalta paikalta lopussa hieman ulospäin. Johan Untersteinerin valmennettava avasi voltista terävästi, joten auton takaakin sillä on mahdollisuudet hankkia kelpo asemat. Keulasta ja takaa huhtikuussa voittanut 5 We The People ei ole yltänyt kahdella viime kerralla aivan kärkeen, mutta teki viimeksi silti pirteän loppuvedon takaa. Lähtönopeus auton takaa on tosin sen osalta suurempi kysymysmerkki. 3 Atlanta laukkasi kauden avauksessa jo ennen lähtölinjaa, mutta pisteli Bergsåkerissa 3. sisältä lopun ihan mukavasti. Kärjen lähettyviltä korkealle. Ensimmäistä kertaa ammattikuskin taakseen saava 6 Untamed aloitti kahdella voitolla kärjestä ja sen tuntumasta, mutta viime kisoissa on tullut laukkoja. Mantorpissa se ravasi kolmatta rataa pitkin, kunnes laukkasi päätöskierroksen alussa. 7 Breakfastin tyyli ei ole vielä aivan sulavin mahdollinen, mutta edellytyksiä tuloksellisesti parempaankin vaikuttaisi olevan. Huhtikuun startissa se tuli kova avaus huomioiden mukavasti maaliin saakka. Viime startissa päätöskierroksen alussa johtavan rinnalle jäänyt, mutta silti voittoon punnertanut 10 Syria Då on ollut sittemmin kipeänä, eikä valmistautuminen tähän ole ollut optimaalisinta. Täysin pelaamaton 8 At First on käynyt jo tauon aikana radalla ja 14,5-vauhtisen hiitin perusteella ainakin roima ennätysparannus on mahdollinen.



Juoksunkulku: Perfekt Gehör pystynee torjumaan ulompaa kiihdyttävät alussa, joista kovimmat haastajat voivat olla heti rinnalta lähtevät Best Occasion ja Atlanta. Ulkoratojen Breakfast ja At First voivat myös pyrkiä heti hyviin asemiin.



Pelijakauma: Perfekt Gehör (47%) on ansaitusti selvä suosikki, Best Occasion (22%) tuntuu hieman liikaa pelatulta. We The People (4%) ja Untamed (3%) voisivat olla hieman enemmän rastittuja.



Ranking: A) 1 B) 2, 5, 3, 6, 7, 10, 8, 11 C) 9, 12, 4