Ravivihje: Toto64 Jägersro 9.6.2020

Suosikit: Kolmannessa kohteessa 3 Sevilla on luotettu turhan suureksi suosikiksi, eikä epävarmasti viime aikoina esiintynyt ruuna ole nyt pelillisesti kiehtova tapaus. Ruunan edellinen voitto on maaliskuulta Jägersrosta, jolloin se piti keulasta ajettuna ykköseksi. Sen jälkeen se on ottanut alkumatkan laukat jokaisen kilpailuunsa ja tässäkin Joakim Lövgren joutuu lataamaan aivan riskirajoilla keulaan päästäkseen. Lyhyt matkakaan tuskin suosii ruunaa, joten sen suosikkiaseman voi tässä kohtaa kyseenalaistaa.

2 Rushmore Face kilpailee huomattavasti tauluaan paremmassa iskussa ja ruuna on alustavana kolmossuosikkina nyt oikein kiinnostava merkki. Adrian Kolgjinin valmentama ruuna palasi Jägersrossa takaisin radoille Ranskan kiertueensa jälkeen ja jäi todella virtavan näköisenä pussiin sisäratajuoksun päätteeksi. Viimeksi hevonen kärsi taustavoimien mukaan allergiaoireista, eikä siksi ollut takajoukoista aivan parhaimmillaan. Nyt vastus on ihan sopiva ja nappipaikalta se pystyy kamppailemaan tiukasti lähdön voitosta.

Haastajat: 1 Global Takeover on lyhyiden matkojen spesialisti ja sisäradan paikalta pakko huomioida aikaisin kupongille. Ruuna on ilmoitettu starttiin pitkästä aikaa ilman kaikkia kenkiä ja valmentajan ennakkotoiveena on aktiivinen ajosuoritus. Ruunan edellinen voitto on tammikuulta, kun se voitti hieman vastaavanlaisen mailin keulapaikalta. Alustava seitsemän prosentin tarjous on nyt oikein kiinnostava.

4 Cobbys Olifant on tullut mainiossa vireessä takaisin kilparadoille, mutta lyhyt juoksumatka ei normaalioloissa suosi ruunaa. Jos vastustajat sortuvat päättömään ylivauhtiin, kykenee Thomas Uhrbergin suojatti kirimään voittomatsiinkin. 5 Ferrari River kerää vanhoilla näytöillään kummallisen paljon peliä, eikä lukeudu kovien kiihdyttäjien ulkopuolelta lähdön maistuvimpiin. Viimeksi Åbyssa ruuna oli suuri pettymys päästessään helposti keulaan ja antautuessaan siitä toton ulkopuolelle. Conrad Lugauerin suojatin kyvyt ovat toki hyvin tiedossa, mutta kuntonäyttöjen puuttuessa se on helppo ohitus korkeilla peliprosenteillaan.

Juoksunkulku: Tiukka kiihdytys. Global Takeoverin taktiikka on sisäradalta pieni kysymysmerkki, mutta ainakin johtavan selän se pyrkii alussa pitämään. Sevillalla ei normaalisti passailla kiihdytyksessä, vaikka laukkariski on jälleen merkittävä. Ferrari River ampuu myös ulkoa tulisesti matkaan.

Pelijakauma: Rushmore Facen (17%) kuuluisi olla lähdön niukka suosikki ja Global Takeover (10%) on myös alipelattu. Sevilla (30%) ja Ferrari River (18%) eivät maistu.