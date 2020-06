Ravivihje: Toto64 Färjestad 8.6.2020

Kierroksen päättää mielenkiintoinen sprinttimatka. Lähdön perusmerkki on 9 Mack Dragan, vaikka se ei vielä ole löytänyt aivan viime kausien veroista puhtia otteisiinsa. Toki nykyistä iskukykyäkään ei liikaa pääse moittimaan, esimerkiksi viimeksi Jägersrossa ruuna puristi toisesta ulkoa kovalla tuloksella kakkoseksi. Sitä ennen Färjestadissa se kiri aivan joukon hänniltä vahvasti totoon. Nyt lähtöpaikka on takarivissä, mutta edestä kiihdytetään lujaa ja alkumatkan reipas matkavauhti voi tasoittaa sen tietä kärkeen.

1 Flash Håleryd omaa sekin kovan rutiinin kovista 75-lähdöistä ja pystyy onnistuneen reissun jälkeen vihaiseen kiriin. Viimeksi Mantorpissa sen esitys jäi vähän tahmeaksi toisesta ulkoa, mutta Björn Goopin rattailleen saava ruuna pystyy paljon parempaan ja vastus on nyt kesympi. Pelillisesti lähdön kiinnostavin tapaus on Ruotsin urallaan todella kovissa liemissä keitetty 4 Im Your Captain. Stefan Melanderin suojatti on myrkynnopea kiihdyttäjä auton takaa, eikä aggressiivinen keulataktiikka yllättäisi. Tämän vuoden kilpailuissa menestys on vielä kiertänyt, mutta viime syksynä se osoitti kykyjään voittamalla kovan Evaluaten johtavan takaa.

Systeemeihin mukaan vielä 10 Don´t Mind Me, vaikka se ei mikään kiertäjätyyppi varsinaisesti olekaan. Daniel Redénin suojatti on kuitenkin kyvyiltään luokkahevonen ja reipastempoisella juoksulla se pystyy voittamaan takaakin. 5 Västerbro Exact olisi huippuvireen löytäessään tosi kova hevonen tähän lähtöön ja syytä huomioida kuskin heikentyessäkin. Viimeksi ruuna laukkasi itsenä ulos jo ennen lähtölinjaa ja toissa kerralla sen puristus ei riittänyt kärkisijoille kovassa Disco Volanten voittamassa porukassa. 6 Always On Time on saanut pari starttia alle tauon jälkeen ja viime syksynä Ruotsin 75-hopeadivarissakin menestynyt ruuna kannattaa huomioida ainakin laajempaan revitykseen mukaan.



Ranking: A) 9 B) 1,4,10,5,6,12,7,11 C) 8,3,2