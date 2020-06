Ravivihje: GS75 Axevalla 7.6.2020

Tasokkaan hopeadivarin selvä ykköshevonen ja vihjesysteemien varma on 5 Zap Di Girifalco. Björn Goopin käsissä hienon kesäkunnon löytänyt ori kohtaa sopivan näköisen vastuksen ja juoksun onnistuessa se on tässä vaikeasti kukistettavissa. Viimeksi Elitloppet-lauantaina ori matkasi kaukana takana huipputasoisessa pronssidivisioonan finaalissa, mutta tykitti väkevällä 09,2-vauhtisella päätösringillä vahvasti viidenneksi ja saavutti kärkeä loppumetreillä tulisin potkuin. Mantorpissa toukokuun puolivälissä se pokkasi vastaavanlaisen lähdön nimiinsä johtavan takaa. Nyt juoksunkulku ei ole aivan yksinkertainen nopeiden kiihdyttäjien ulkopuolella, mutta eiköhän rattailla Björn Goop suoriudu tästäkin.

2 Doctor Doxey Zenz revitteli viimeksi kärkeen 10-vauhtisella avaustuhannella, jatkoi sen jälkeen johtavan takana, mutta jäi lopussa keulahevosen taakse pussiin. Nyt hevoselta riisutaan pitkästä aikaa kaikki kengät pois ja se on onnistuneella juoksulla tässäkin vaarallinen. 4 Floris Baldwin kilpailee aivan huippukunnossa sekin ja ansaitsisi pian voitonkin. Axevallassa joutui pakittamaan alussa ihan joukon hännille, mistä ruuna nousi vielä sitkeällä kirillä kakkoseksi. Ville Karhulahden ajokki on satsatessa reipas avaaja, mutta reippaiden avaajien ulkopuolelta kärkeen eteneminen on hankalaa.

Lähdössä on mukana monia hyväkuntoisia valjakoita ja hyvänä päivänä monella voi olla sanansa sanottavana kärkisijojen suhteen. 1 Smevikens Cruiser on starttiraketti ja sisäradalta isossa roolissa juoksunkulun suhteen. Gävlessä se otti ensin keulapaikan, matkasi sen jälkeen kolmannessa sisällä ja jäi loppumatkasta pysähtyvän sisäradan taakse pussiin. Kunto on mallillaan, eikä menestyminen yllättäisi. 6 Havefunwithme oli Charlottenlundissa hieman tasainen, mutta kauden avauksen perusteella kiri irtoaa herkästi onnistuneen juoksun jälkeen. 3 Urgent Call kiertyi viimeksi kierros jäljellä toiseen ulos, josta puristi väkevästi totosijoille. Oskar J Anderssonin suojatti jatkaa kengittä ja pystyy juoksun onnistuessa kärkitaistoon

Ranking: A) 5 B) 2,4,1,6,3,12,8,7,11,9 C) 10