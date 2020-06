Ravivihje: Toto75 Östersund 6.6.2020 – jättipottikierros

Suosikit: Tasaisen avauskohteen niukka ykkösmerkki on hyvistä asemista kiihdyttävä 1 Will I Am. Leif Witaspin 4-vuotiaalla on urallaan vasta yksi voitto, mutta se on tehnyt useampia vahvoja suorituksia. Voittostartissa maaliskuussa se nitisti Mellby Hurricanen ulkopuolelta, viimeksi ori kulki 2. ulkoa lopun alle 11-vauhtia. Tässä tarjolla on todennäköisesti hyvä juoksu kärjen tuntumassa, josta voittokin on mahdollinen. 3 Mellby Highball teki jo Svante Båthilta kelpo esityksiä, mutta oli silti hieman jämäkämmän oloinen aloittaessaan viimeksi Robert Berghin tallista. Reilu kierros ennen maalia takaa johtavan rinnalle edennyt ori väänsi varsin sitkeästi maaliin asti. Etukengätkin ehkä riisutaan nyt, ja startti alla 4-vuotias voi pystyä entistä parempaan suoritukseen. Keulat lähdössä katsoo luultavasti 6 Armagnac, mutta pitkä matka on sille isohko kysymysmerkki. Aikaisemmin parilla yrittämällä sen veto on loppunut, mutta ori on ollut uransa alkutaipaleella usein huonosti hallittavissa. Pari viime esitystä ovat olleet sen suhteen parempia, Axevallassa 5-vuotias pakeni keulasta omille teilleen ja kiri Åbyssä napakasti sisältä.



Haastajat ja yllättäjät: Vähemmän pelatuista korkealle rankingissa nousee 8 Tinten, jonka kyvyt ovat myös 75-tasolle riittävät. Don Fanucci Zetin voittamassa Rommen huhtikuun kisassa Mattias Djusen suojatti ei saanut sisältä mahdollisuutta ja koki viimeksi saman kohtalon. Paremmilla tuureilla se voisi voittaakin. 5 She Follow Me oli vakuuttavan Eskilstunan juoksun jälkeen kihisevä pelihevonen Mantorpin vastaavaan 75-sarjaan, mutta alkulaukka pilasi pelin. Tamma tuli sen jälkeen porukan perällä hyvävoimaisena maaliin. Voltin vitonen on kookkaalle hevoselle hieman hankala paikka, mutta sen kunnialla selvittäessään menestyminen on mahdollista. 9 Phoenix Photo on joko laukannut tai voittanut. Viimeksi se kadotti ravinsa loppukaarteessa, mutta kiersi edellisellä kerralla takaa niukkaan voittoon. Kuski vahvistuu tuntuvasti. Lähes vuoden tauolta pari starttia kroppaansa saanut 11 Yrwing hyötyy dieselmäisenä menijänä matkasta ja saa terävämmän kuskin taakseen. Myös 12 Timorolille matkasta voisi olettaa olevan etua, vaikkei aiempaa kilpailukokemusta olekaan. Lindesbergin tiukka avauskurvi tuotti viimeksi laukan, mutta sitä ennen Gävlessä ori meni johtavan takaa hyvällä otteella.



Juoksunkulku: Armagnac ottanee juoksuradalta johtopaikan, Will I Am pyrkii sen taakse. 2 Harvesting Time ja 7 Young Highness lähtevät myös reippaasti ja voivat sekoittaa kuvioita. Mellby High Ball etenee jossain vaiheessa toisen radan vetäjäksi.



Pelijakauma: Tasainen suosikkitrio kuten kuuluukin, mutta Tinten (5%) on jäänyt edulliseksi. Myös Yrwing (1%) ja Timorol (2%) ovat hieman peliosuuttaan todennäköisempiä.



Ranking: A) 1, 3, 6, 8 B) 5, 9, 11, 12 C) 2, 7, 10, 4