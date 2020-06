Ravivihje: Toto64 Östersund 5.6.2020

2 Chestnut on tehnyt vaikutuksen molemmissa starteissaan. Dannerossa se eteni johtavan rinnalta keulaan 800 metriä ennen maalia ja karkasi lopussa herkällä tyylillä vastustajiltaan. Bergsåkerissa ori puolestaan kiri toisesta ulkoa ylivoimaiseen voittoon. Oskar Kylin Blomin ei ole toistaiseksi tarvinnut kuin nauttia kyydistä ja kovasukuisessa menijässä voi olla ainesta kovempiinkin ikäluokkalähtöihin. Sen kuuluu olla isohko suosikki, mutta alustava yli 60 prosentin kannatus on liikaa. Uran ensimmäinen autolähtö voi jo itsessään aiheuttaa laukkariskiä ja muutenkin Chestnut on näyttänyt hieman epävarmalta.

Hienolla tyylillä liikkuva 7 Playing Trix teki viimeksi Mantorpissa oikein hyvän startin haastaessaan ainoana lupaavaa Hidalgo Heldiaa muiden jäädessä suoranmitan päähän. Reijo Liljendahlin valmennettava juoksi ensimmäistä kertaa ilman kenkiä ja niin on tarkoitus jatkaa myös tänään. 3 Eagle In Disguise on ottanut voittonsa todella helppoon tyyliin ja on mielenkiintoista nähdä mitä se tekee aiempaa kovemmassa sakissa. Neljäntenä systeemeihin Robert Berghin valmentama kyvykäs ja epävarma 4 Volt Face. Sekään ei ole edellisen tavoin ravilla toistaiseksi ravilla parempaansa kohdannut

Ranking: A) 2-7 B) 3-4 C) 1-5-6-8