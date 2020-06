Ravivihje: Toto64 Åby 4.6.2020 – 197 536 euroa ekstraa

5 Rajah Silvio on eittämättä luokaltaan lähdön paras hevonen ja omaa parhaat näytöt, mutta alustava lähes 50 prosentin kannatus on yllättävän paljon. Lähes kahdeksan kuukauden tauolta ruuna ei voi olla vielä millään parhaimmillaan ja ainakin viime vuonna se tarvitsi monta starttia ollakseen voittovireessä. Suosikki toki sen kuuluu olla. 6 Harvey teki Jägersrossa lupaavan kauden avauksen. Neljännessä ulkona matkanneella ruunalla ajettiin vielä passiivisesti ja se tuli ainakin jonkin verran voimia tallella maaliin. Johan Untersteinerin suojatti pääsi kuitenkin tuikkaamaan toiseksi ja meni uudet ennätysnumeronsa 11,3aly. Startti alla sen luulisi yhä parantavan.

1 Quite E.Wood hävisi viimeksi Harveylle, mutta sai aavistuksen raskaamman reissun kiriessään loppukurvissa kolmatta, kun Harvey eteni toista rataa. Tällä kertaa tallipäällikkö Conrad Lugauerin itse ajama ruuna saa väkisin hyvän reissun sisäradalta. Miinuspuolena tänään ajetaan ennakkotietojen mukaan kengät jalassa. 3 Tony Afrika ei ole niin huono hevonen miltä tulosrivistö näyttää ja nyt siltä otetaan ensimmäistä kertaa uralla kaikki kengät pois.

9 Get Ready On Tourin taulussa näkyy yhden pistelähdön voiton lisäksi pelkkiä ynnämuita sijoituksia. Kyseessä on kuitenkin luokkahevonen ja viimeksi Jägersrossa se jäi pussiin. Aamupäivän neljä prosenttia on kummallisen vähän. 11 Usain Töll sammui keulasta kuin saunalyhty viimeksi Halmstadissa, mutta kyse taisi olla kuitenkin enemmän huumoripuolen jutuista. Sitä ennen 4-vuotias voitti Jägersrossa täysin pystyyn. Karusta lähtöpaikasta huolimatta lähdön kuopus otetaan viimeisenä kuitille mukaan. Se on ainakin positiivista, että kerrankin hurjaa pätkänopeutta ei tarvitse käyttää jo alkuun.

Ranking: A) 5-6-1-3-9 B) 11-8 C) 2-4-10-7