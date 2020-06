Ravivihje: Toto86 Bollnäs 3.6.2020

Suosikit: Kolmen kilometrin tasoitus vaikuttaa kierroksen kiharaisimmalta kohteelta, jossa alustava pelijakaumakin on varsin erikoinen. Enemmän peliä keränneistä kiinnostavimpia ovat 9 Kaptah ja 15 Lövdala Principito. Kaptah aloitti Eskilstunalla voitolla 3. ulkoa. Kiri ei ollut pitkä, mutta 10-vauhdissa niukasti kärkeen punnertaminen oli kuitenkin vahva näyttö. Viimeksi juoksu ei juontunut, mutta loppuveto takaa osoitti kunnon olevan erinomaisella tasolla. Onnistuneella reissulla voittomatsiin. Lövdala Principito kiersi viimeksi kolmen kuukauden tauosta huolimatta kuolemanpaikalle ja puolusti vielä paikkaansa matkalla. Väsy iski ymmärrettävästi, mutta jos ruuna otti startin oikein, voi se tällä kertaa otella jo voitosta. Pitkä matka käy mainiosti ja kenkiäkin saatetaan riisua toista kertaa uralla. Alustavasti yllättäen eniten pelattu 11 Euskara jätti viimeksi hyvän vaikutelman, mutta tallikaverin laukka edessä loppukaarteessa sai ranskalaistamman sekoamaan omissakin askeleissaan. Kokeneempi kuski voi hyvinkin olla juuri sitä, mitä epävarmasti esiintynyt 6-vuotias tällä hetkellä tarvitsee, mutta suosikkiasema on silti vahvasti liioiteltua. Matkasta ei tammalle kylläkään ole haittaa, päinvastoin.



Haastajat ja yllättäjät: Rankingin kärkeen nostetaan totaalisen väärin pelattu 12 Tsar Brodde, jonka kehno kannatus ei tietysti tulosrivin perusteella tule yllätyksenä. Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin vahvasta hevosesta, jonka se toissa kerralla osoittikin. Lähtölaukan jälkeen avauslenkin jälkeen johtavan rinnalle kiertynyt ruuna kamppaili Lovemoren ja Kaptahin välissä vahvasti rintamassa maaliin asti. Montekokeilu tuotti viimeksi laukan jo ennen lähtölinjaa, mutta tässä Mats E. Djusen ajokilla on ravatessaan saumat voittoon asti. Paalulta parhaat saumat omaa 2 Mister Selfie, joka on tehnyt Robert Berghin tallista muutamia kelpo esityksiä ja vastaili viimeksi keulasta varmaan voittoon. Mikään tähti se ei ole, mutta sen verran sitkeä kuitenkin, että voisi ainakin keulaan päästessään viedä tätä kisaa pitkäänkin. 1 Showtimejackflower punnersi huhtikuussa Östersundissa voittajaksi johtavan rinnalta ja kiri Uumajan 75-lähdössä Van Gogh Z.S:n takana pirteästi. Viimeksi ravissa oli sanomista ja ruuna laukkasi lyötynä lopussa. Kaiken ollessa kunnossa ensimmäistä kertaa pitkää matkaa kokeileva 5-vuotias on mahdollinen, mutta toisinaan raviongelmista kärsivälle kolme kierrosta ei ole aina eduksi. 7 Azarayah Ridgen iskukykyä ei tarvitse arvailla, sillä ruuna jyräsi viikko sitten 5. ulkoa ylivoimaiseen voittoon. Vastus oli heppoinen, mutta tyyli jolla 12,7-vauhtinen päätösrinki irtosi ei kalpene tässäkään. Edellisessä startissa Therese Boströmin ajokki juuttui kolmannen radan kiertäjäksi, muttei luovuttanut silloinkaan. 3 Ivanhoe ja 8 Xanthis Coktail ovat kapasiteetiltaan riittäviä, mutta kummankin vire on jonkinlainen arvoitus. Ensin mainittu oli viimeksi varsin tasainen, mutta tähän tehdään varustemuutoksia. Xanthis Coktaililla on viime vuodelta pari vahvaa näyttöä stayermatkalta. Toukokuussa ruuna oli kerran poissa. Muutamalla muullakin vähän pelatulla on vielä eväitä onnistuessaan korkealle. 14 Survival Kit pystyy parhaana päivänään paljoon, mutta vaeltelee toisinaan varjojen mailla. Tauolta alla on jo pari ratahiittiä. 6 Cesar F.C:n otteissa ei ole ollut aivan parasta potkua, vaikka toki viimeksi vauhdinjakokin oli sitä pahasti vastaan. Keulasta Dannerossa toiseksi jäänyt 5 Ediego ja Reijo Liljendahlilta aloittava 4 Helios Di Quattro voivat tulla myös kyseeseen, jos lähtöön revittelee kunnolla.



Juoksunkulku: Showtimejackflower ottanee kärkipaikan ainakin aluksi, eikä Kaj Widell ainakaan ihan kenelle tahansa ole valmis tahtipuikkoa luovuttamaan. Mister Selfie voi olla ensimmäinen vakavampi kysyjä. Luultavasti vahvat Tsar Brodde, Euskara ja Lövdala Principito etenevät ravilla myös aikaisessa vaiheessa kohti kärkeä.



Pelijakauma: Euskara (25%) on väärä suosikki, mutta pudonnee järkevämmille lukemille. Tsar Brodde (5%) on huippumerkki, myös Mister Selfie (6%) ja Azarayah Ridge (1%) ovat alustavasti liian vähän pelattuja. Showtimejackflower (16%) on vastaavasti yliarvostettu.



Ranking: A) 12, 9, 15, 2 B) 11, 1, 7, 3, 8, 14, 6, 5, 4 C) 10, 13