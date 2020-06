Ravivihje: Toto64 Eskilstuna 2.6.2020

13 Eskimo Brother on tehnyt nousuvireiset esitykset viime startteihin. Rommessa se jäi rintaman taakse kenties voittovoimissaan pussiin ja viimeksi Eskilstunassa tuli kovassa lopetuksessa hyvin perille kolmannesta sisältä. Vastus helpottuu ainakin siihen starttiin nähden ja takamatkan takarivistä huolimatta ruunaa on pidettävä suosikkina, vaikka lähtöpaikan lisäksi myös tänään ajava kuski on selkeä heikennys.

12 Enge Sargon on kenties luokaltaan lähdön paras menijä ja riittää tässä porukassa vaikkei olisikaan pitkältä tauolta parhaimmillaan. Kuskinsa Ludwig Wickman on myös nuorten ohjastajien lähtöön selkeä etu. 4 Geting Akema järjesti Vaggerydissa jättiyllätyksen kirimällä aivan omaa vauhtiaan takajoukoista pistelähdön voittoon. Ruunan ravi oli tosin sen näköistä, että laukka ei ollut kaukana ja vastus kovenee. Lähdön maistuvin tapaus on 5 Luna Nera Doc, joka kiri viimeksi Eskilstunassa takajoukoista pirteästi kolmanneksi ja sitä ennen Rommessa laukkasi yllättäen keulasta menettäen siihen todennäköisesti kärkipään sijoituksen. Aamupäivän kaksi prosenttia on kummallisen vähän.

Edellämainitun nelikon lisäksi lapulle ruksitaan paalulta 1 Saphir C.D. & 2 Jessie Jovalley sekä Lindesbergissa hienolla tyylillä voittanut 7 Right For Glory.

Ranking: A) 13-12-4 B) 5-1-7-2-9 C) 6-10-3-11