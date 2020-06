Ravivihje: Toto64 Mantorp 1.6.2020

Kolmannen kohteen perusmerkki on paalupaikalta starttaava 1 Ganette Am, joka kykenee pitkästä tauosta huolimatta johtamaan tätä porukkaa startista maaliin. Viime vuonna ikäluokkalähdöissä ilman suurempaa menestystä jäänyt hevonen on voinut kehittyä rutkasti talven aikana ja silloin sen kiinni saaminen on takamatkalaisille vaikeaa. Tamman tähtihetki ja uran toistaiseksi paras suositus sattui viime kesäkuussa Rommessa, kun hevonen esitti todella väkevän 700 metrin kirin kolmatta ilman selkää ja jyräsi E3 Bonuksen voittoon. Päivän vire on nyt tauolta suuri arvoitus, mutta hyvänä päivänään voittokaan ei yllättäisi.

13 Doyouknow riittäisi taatusti näissä sarjoissa kykyjensä puolesta, mutta ravin kanssa on ollut paljon ongelmia. Viimeksi Axevallassa se palasi herkässä kunnossa pitkältä tauolta ja kiri maalisuoraa omaa vauhtien ehtien juuri linjalla montélähdön ykköseksi. Takamatkan juoksurata ei välttämättä ole sille etu, mutta kovien kykyjen puolesta se on pakko nostaa systeemeihin mukaan. 14 Benellie on takamatkan juoksuradalta yksi suosikeista. Åbyssa hävisi vain kovalle To The Moon Facelle vahvan päätöskierroksen kiertelyn päätteeksi.

Tasainen kohde pyritään selvittämään tällä kolmikolla, mutta tasaisessa kohteessa monella on mahdollisuutensa. 3 Glory Smash on napannut kakkossijat viimeisistä tarkkojen juoksujen jälkeen, mutta se ei nyt paljon pelattuna maistu ja Kim Erikssonin ohjastama tamma pudotetaan ulos systeemeistä. 9 Ivy League kellotti viimeksi kovan täyden matkan tuloksen ja tuli viimeksi kiertelemättä hyvin totosijalle kovemmassa lähdössä. Ravin maittaessa yksi mahdollisista tässä, mutta voltin kakkosrata voi tuoda isoja ongelmia alkumatkaan epävarmalle tammalle. 12 Alfredo Saucella kyvyt riittäisivät näihin tehtäviin, mutta tammalla on suuria ongelmia ravin kanssa ja voltin vitoselta ongelmat voivat kasaantua heti alussa. 8 Minou Båven on hyvässä kunnossa, mutta ei ole vielä koskaan voittanut ravilähtöä ja takamatkalta ihan kärkisijalle nouseminen on jälleen tiukassa.

Ranking: A) 1,13,14 B) 3,9,12,8,7 C) 10,6,4,5,11