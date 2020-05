Ravivihje: Toto75 Solvalla 31.5.2020

Suosikit: Kolmivuotiseliitissä 4 Hell Bent For Am kantaa ansaitusti suosikin paineet, mutta alustava lähes 70 prosenttia hipova peliosuus on karannut käsistä. Hevonen on ollut oikein hyvä kahteen Ruotsin starttiinsa ja voittanut molemmat keulapaikalta varmoin ottein, mutta nyt vastus kovenee, eikä keulapaikalle pääsykään ole tällä kertaa mikään itsestäänselvyys. Varmistukset ovat paikallaan.

Suosikin ykkösvarmistus on 1 Philosopher, joka paikkasi viimeksi alkumatkan laukkansa murhaavalla kirillä porukan hänniltä. Peter Ingvesin ajokki heitti maalisuoran alussa ohituskaistoille ja liihotteli vielä kevyesti ihan hyvätasoisen lähdön ykköseksi. Ori on ravatessaan äärimmäisen nopea ensimetreillä ja todennäköinen keulahevonen lähtöön. 2 Bolero Gar avasi viimeksi Ruotsissa vahvalla 10-vauhtisella kirillä ja nousi kakkoseksi vain Magical Princessille häviten. Ori voi parantaa merkittävästikin tähän toiseen kilpailuun ja nyt Timo Nurmoksen suojatilta riisutaan kaikki kengät pois ja varustusta viilataan muutenkin tehokkaammaksi. Nurmos on ennakkokommenteissaan varsin optimistinen suojattinsa suhteen, joten se on pakkorasti mukaan systeemeihin.

Haastajat ja yllättäjät: Kolmivuotislähdöt saattavat olla yllätysalttiita koitoksia ja suurempaan systeemiin revitetään kaikkiaan seitsemän merkkiä. 3 Balsamine Font kiri viimeksi toisesta ulkoa omaa vauhtiaan ykköseksi ja pystyy onnistuneella juoksulla menestymään tässäkin, vaikka vastus tiukkenee. 5 Kuyt F.Boko avasi kolmivuotiskauden asiallisella kakkosella johtavan rinnalta, mutta antautui selityksittä Philosopherin kirin edessä. Sekin petrannee otteitaan startti alla ja on yksi monista mahdollisista. 6 Natorp Bo juoksi viimeksi Hell Bent For Amin takana ja kohosi maalisuoralla kakkoseksi muutaman mitan hävinneenä. Pari prosenttia on sen kohdalla mukavan maltillinen peliosuus ja ori nostetaan mukaan suurempaan systeemiin. 10 Bubble Effe taipui Solvallassa keulasta kolmanneksi. Nyt hevoselta riisutaan kaikki kengät ja aina yhtä voitontahtoinen Jos Verbeeck hyppää tällä kertaa oriin puikkoihin.

Juoksunkulku: Suosikit iskevät yhteen jo kiihdytyksessä. Askelten natsatessa Philosopher pystyy puolustamaan keulapaikan ja eiköhän Peter Ingves mielellään kokeilisi keulasta huippukuntoisella hevosella.

Pelijakauma: Hell Bent For Am (69%) on alustavasti aivan liikaa pelattu, mutta laskenee päivän mittaan tolkullisemmaksi. Sen varjolla Philosopher (8%) ja Bolero Gar (6%) ovat huippumerkkejä.

Ranking: A) 4,1,2 B) 3,5,6,10,7 C) 11,9,8,12