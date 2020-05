Ravivihje: Toto75 Solvalla 30.5.2020

Suosikki: Voitokas, mutta aiemmin epävarmasti esiintynyt 6 Very Kronos palasi kuun alussa Örebrossa mainiossa iskussa tauolta ja otti kuolemanpaikalta kontrolloidun 75-voiton. Taustajoukkojen mukaan ori on iän myötä hieman kypsynyt, mutta täysin sen onnistumiseen ei uskalla silti vielä luottaa. Ravilla voitto on mahdollinen juoksunkulusta riippumatta, vaikka vastustakin finaalissa riittää. Very Kronos on epäilemättä niitä hevosia, joita yleisön puuttuminen paikan päältä ei haittaa ollenkaan.



Haastajat ja yllättäjät: Tasaisesta haastajajoukosta rankataan kärkeen 2 Prosperous. Jägersron 75-voitto tuli johtavan rinnalta vaivattomasti kovassa lopetuksessa ja Åbyn stayerkisassakin ruunan pullat vaikuttivat olevan hyvin uunissa Erik Adielssonin kierrättettyä sen aikaisin kärkeen. Lopussa se kuitenkin taipui kolmanneksi kärsittyään pienestä kurkunpäätulehduksesta. Keulaan päästessään 6-vuotias olisi suosikillekin normaalissa vireessä paha ohitettava. 11 Vincero' Gar ei saanut Mantorpissa mahdollisuutta johtavan takaa ja voimia jäi rutkasti talteen. Italialaisruunalta voi odottaa toisessa startissa Björn Goopilta selvää parannusta kun takakengätkin riisutaan ja jenkkikärryt laitetaan perään. Takarivistäkin korkealle. 3 Cooganin vahva kauden aloitus on vaihtunut kavio-ongelmiin, jonka takia jenkin meno näytti viimeksi normaalia huonommalta ja päättyi laukkaan loppukaarteessa. Ongelmakohtaa on saatu paikattua ja kaiken ollessa kunnossa voittokaan ei yllättäisi. Varauksella siihen on kuitenkin suhtauduttava. Vähemmän pelatuista 4 Wild Love voi saada toissa kerran tavoin taas selkäjuoksun muiden huolehtiessa matkavauhdista, ja silloin tamma voisi kiriä lopussa ylöskin. Viimeksi Kevin Oscarssonin ajokki jäi johtavan rinnalle, josta se taipui lopussa. 5 Man At Work ei ole päässyt tähän asti koskaan yllättäjän roolissa 75-lähtöön, mutta tänään sekin päivä koittaa. Örebrossa ruunan tyyli ei ollut aivan paras mahdollinen ja laukka tuli loppukaarteessa. Kaiken ollessa kunnossa se pystyy aina vahvaan suoritukseen, eikä kärkisija ole mahdottomuus. 1 Island Life oli viimeksi juoksunkulun puolesta velvoitettu voittamaan 2. ulkoa ja ajettuna ruuna sen tekikin. Sisältä Per Lennartssonin ajokki pääsee taas juoksemaan lähellä kärkeä. 7 Religious ei voinut Very Kronokselle mitään Örebrossa ja otti Mantorpissa johtavan rinnalta kolmosrahat. Nopea 5-vuotias voi päästä ulkoakin sisäradalle ja napataan erittäin vähän pelattuna mukaan isompaan systeemiin.



Juoksunkulku: Island Life pystynee torjumaan rinnalta kiihdyttävät Prosperousin ja Cooganin alussa, mutta ulompaa Religious voi sen ohittaa. Prosperous tai Very Kronos etenee kyselemään keulaa toisessa vaiheessa. Vincero' Gar tulee takaa aikaisin eteenpäin, jos vauhti ei ole aivan hurjaa.



Pelijakauma: Very Kronos (34%) on melko oikein pelattu suosikki. Prosperous (12%) voisi olla enemmänkin rastittu, Island Life (10%) on puolestaan hieman yliarvostettu.



Ranking: A) 6 B) 2, 11, 3, 4, 5, 1, 7 C) 8, 10, 12, 9