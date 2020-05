Ravivihje: Toto65 Solvalla 29.5 – 105 584 euroa ekstraa

9 Dream Cash väläytteli viime kesänä painemalla Örebrossa täyden matkan tulokseen 12,5ake, mutta tuon jälkeen tuli ongelmia ja se joutui jäämään pois Norjan Derbykarsinnasta eikä ollut enää syksyn starteissa samanlainen. Tämän kauden kahden startin perusteella valoa on taas näkyvissä valoa tunnelin päässä. Viimeksi Solvallassa se eteni 08-vauhtisessa avauksessa keulaan pitäen lopussa niukkaan voittoon. Hieman Dream Cash jättää kuvan ettei se anna kaikkea itsestään ulos ja sen takia ehkä kakkossijojakin on enemmän kuin voittoja. Sopivan näköisessä sakissa Marcus Liliuksen ajokin kuuluu olla toki suosikki, mutta aamupäivän 39 prosenttia on turhan paljon.

4 Staro Mojiton meininki on ollut viime aikoina laukka tai voitto. Viimeksi Mantorpin Klass I-karsinnassa se laukkasi loppukurviin mentäessä noususta ja ikuiseksi arvoitukseksi jäi mikä sija tuohon paloi. Todennäköisesti voitto tai kakkonen. Sitä ennen Eskilstunassa ori piti keulajuoksun jälkeen selästään iskeneen Vagabond Bin varmoin ottein takanaan. Keskipitkä matka sopii vahvalle Staro Mojitolle hyvin ja 15 pinnan kannatus on liian vähän. 3 Ace To Play oli pieni pettymys viimeksi Åbyssa keulajuoksun jälkeen. Ruuna palasi tuohon kisaan pieneltä huililta, joten nyt se lienee terävämpi ja voi hyvinkin päästä keulaan.

Kiinnostavin yllätyshaku on parin prosentin kannatukselle jäänyt 11 Barry Wadd, joka on esiintynyt pirteästi kahdessa viimeisessä Bergsåkerin startissaan. Viimeksi se kiri loppusuoraa lujaa saadessaan kiritilat, mutta Exaudio Vici oli jo päässyt karkuun. Ennen sitä ruuna haastoi tiukasti johtavan rinnalta keulassa juossutta hyvää Fighter Mearasta. Paikka on ikävä, mutta matka on pitkä ja nuorten kuskien lähdössä voi olla aineksia ylilyönteihin. Veijo Heiskasen omistama 2 Attack Photo juoksi toki viimeksi Vaggerydissa todella helpossa lähdössä, mutta Henna Halmeen ajokin olemus oli todella hieno loppusuoralla, kun se pinkoi voimiensa tunnossa muilta pakoon. Kuudentena systeemeihin viimeksi uusista käsistä aloittanut 1 Carotene, jolla on nyt ennakkotietojen mukaan ”all in” eli kengät pois ja jenkit lyödään perään.

Ranking: A) 9-4-3 B) 11-2-1-5 C) 7-6-10-12-8