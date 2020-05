Ravivihje: Toto64 Boden 28.5.2020

Avauskohde on ainakin alustavasti todella oudosti pelattu lähtö. 6 Let’s Dance L.A. on tehnyt lupaavat esitykset molemmissa kauden starteissaan. Toissa kerralla Bodenissa se kiri neljännestä sisältä tilaa saatuaan porukan parasta vauhtia neljänneksi tullen viimeiset 400 metriä hieman alle 12-kyytejä. Viimeksi Skellefteåssa Gunnel Fredriksson käänsi suojattinsa johtavan takaa ohituskaistalle viimeisellä takasuoralla ja Let’s Dance L.A. karkasi näyttävästi omille teilleen. Toki vastus oli perin arkinen, mutta ruunan olemus vaikutti siltä, että se olisi tuona päivänä hoidellut kovemmankin porukan. Kolmas startti tauolta, joten parannusta voi olla yhä luvassa ja ainakin kuski paranee huomattavasti, sillä Fredrikssonin jälkeen puikkoihin hyppää Hanna Olofsson. Juoksuradan paikalta Let’s Dance L.A. voi hyvinkin kiskaista keulaan, ja varsinkin siitä olisi paha lyötävä. Jostain syystä ruuna ei ole alustavasti edes suosikki ja 21 prosentin kannatuksella se maistuu ideavarmaksi.

Selvähkönä ykköshaastajana on pidettävä 5 Rose Stahlia, joka on ollut hyvä molemmissa Bodenin starteissaan Jaakko Alamäen treenistä. Ensimmäisellä kerralla tamma jäi alkulaukkansa myötä todella kauas kulisseihin, mutta 14,5-vauhtisella päätöstuhannella nousi vielä neljänneksi. Viimeksi se runnoi kolmannesta ulkoa pitkällä kirillä rehdisti voittoon. 9 Fux on juossut pari viime starttiaan ihan tasokkaissa 4-vuotislähdöissä, joissa tamma on tehnyt ok-juoksut. Se vaikutti uransa alussa niin lupaavalta, että rahkeita olisi varmasti parempaankin. Alustava kolmen prosentin kannatus on oudon vähän.

2 Sagredo Hanoverin vire jäi viimeksi Bodenissa hämärän peittoon, sillä pieneltä tauolta palannut ruuna laukkasi lähtöön. Tulosrivistö on korea, tosin se juoksi talvella huomattavasti helpommissa lähdöissä. Aamupäivän pelijakaumassa suosikiksi pelattu 1 Bwt Devilin pitää parantaa kahdesta viime startista mikäli meinaa tämän lähdön voittaa. Viimeksi Östersundissa tamma sai vetää keulassa niin hiljaa, että kakkoseksi taipuminen oli pettymys.

Takamatkalaisten voitto tulisi yllätyksenä. Niistä lapulle tulisi ensimmäisenä voitokas 11 Beach Lover.

Ranking: A) 6-5 B) 9-2-1-8-11-15-10 C) 13-3-4-14-12-7