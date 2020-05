Ravivihje: Toto86 Åby ja Örebro 27.5.2020

Suosikit: Maistuvalta varmavaihtoehdolta vaikuttaa 9 Farlander Am. Ruuna väläytteli kykyjään jo 3-vuotiaana, mutta suurempi menestys on kuitenkin jäänyt vielä saavuttamatta. Tauon aikana valmentajaa vaihtanut ruuna avasi Johan Svenssonin käsistä mainiolla suorituksella, jos toki juoksukin sujui mukavasti. Johtavan takaa loppukaarteen alussa toiselle radalle noussut ruuna ratkaisi hallitusti 10-vauhtisessa lopetuksessa. Raamit huomioiden esitys pitkältä paussilta oli oikein letkeä, mutta parantaminenkaan tähän ei tulisi yllätyksenä. Kovimmat vastustajat ovat 20 metriä taaempana, joten Björn Goop pyrkinee luovimaan 5-vuotiaan mahdollisimman aikaisin kärkeen. 10 Vagabond Bi vaikuttaa kovimmalta vastustajalta. Hyvää virettä koko alkuvuoden esittänyt ruuna venyi huhtikuun lopussa kovassa seurassa neljänneksi, mutta laukkasi viimeksi jo avauskurviin. Etukengät laitetaan nyt takaisin jalkaan, ja jos ero edellä mainittuun ei veny matkalla liian suureksi, on saumat voittoonkin olemassa.



Haastajat ja yllättäjät: 3 Quantum Roc teki kelpo suorituksia 3-vuotiaana, eikä voitto suoraan tauoltakaan ole juoksun onnistuessa täysin poissuljettu. Usain Töll ja Dontlooseallmoney olivat sille liian kovia vastustajia joulukuun startissa. 8 First One In pystyy parhaimmillaan erinomaisiin suorituksiin, mutta viime starteissa sellaisia ei ole nähty. Lopun hyytymisestä huolimatta Vaggerydin juoksu kuolemanpaikalta oli asiallinen, ja parantaessaan Kevin Oscarssonin taakseen saava 6-vuotias voisi pystyä kärkipäähän. 14 Hakon Von Haithabu on aloittanut kevään kahdella kelvollisella suorituksella johtavan rinnalta. Tässä sama taktiikka ei ehkä enää ole ajankohtainen, mutta sopivilla vetoavuilla se voisi kohota ylöskin. 12 Arsenal laukkasi voiton sata ennen maalia maaliskuun alussa ja on sittemmin tehnyt parijonosta asialliset lopetukset. 1 Bear Amarante kärsi viimeksi raviongelmista taustalla koko matkan, mutta olosuhteetkaan eivät olleet aivan optimaaliset. Ruuna pääsee hyvin liikkeelle, eikä menestyminen ole aivan poissuljettua, jos tyyli on parempi.



Juoksunkulku: Bear Amarante ja juoksuratojen hevoset lienevät ripeimpiä ensi metreillä. Farlander Am pyrkii väistämään kakkosradalta todennäköisesti laukkaavan 2 Quite A Soldierin, ja sen jälkeen Björn Goop luovinee sen keulaan. Takamatkalta joku pelihevosista kiertynee toisen radan vetäjäksi viimeistään puolimatkassa.



Pelijakauma: Farlander Amin (21%) kuuluisi olla selvähkö suosikki Vagabond Bin (34%) sijaan. First One In (5%) on jäänyt liian vähälle pelille.



Ranking: A) 9 B) 10, 3, 8, 14, 12, 1, 7, 4 C) 11, 15, 6, 13, 2, 5