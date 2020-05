Ravivihje: Toto64 Dannero 26.5.2020

Avauskohteessa 7 Spickleback Face on ansaitusti iso suosikki. 4-vuotiaana jättiyllättäjänä Derbykarsinnan hoidellut ruuna osoitti viime kaudella täysin pieleen menneen Ranskan reissun jälkeen ettei tili ole vielä likikään täysi. Huippuhetki osui juuri Danneroon, jossa Robert Berghin valmennettava voitti juhannuksena ajetun avoimen kahden hiitin kisan pystyyn ja syksyllä se teki pari niin hyvää esitystä hopeadivareissa, että niiden perusteella Spickleback Facella on tänä vuonna rahkeita nousta jopa kultadivisioonamenestyjäksi. Vastus on illan koitoksessa niin sopivan näköinen, että Nicklas Westerholmin ajokin kuuluu olla lähellä voittoa vaikkei yli kahdeksan kuukauden tauolta aivan terävimmillään olisikaan.

Suurempaan systeemiin Spickleback Face saa yhden täsmävarmistuksen, tallikaveri 6 Corrodedin. Se on huomattavasti tauluaan paremmassa iskussa. Umåkerin hopeadivisioonassa ruuna jäi täysin pussiin ja kahdessa tuoreemmassakin startissa juoksunkuluissa on ollut vastustusta. Optimitilanteessa Micael Melanderin ajokki pääsee hakemaan alkumatkasta keulat, jotka luovuttaa suosikille pois ja pussiinjäämisriski olisi tässä tapauksessa minimaalinen. Berghin kaksikon jälkeen seuraavana lapulle tulisi 9 Importedfrmdetroit, jolta otetaan ainakin ennakkotietojen mukaan toista kertaa uralla kaikki kengät pois.

Ranking: A) 7 B) 6-9-3-2-12-1 C) 5-11-10-8-4