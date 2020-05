Ravivihje: Toto64 Färjestad 25.5.2020 – 142 834 euroa ekstraa

Viidennessä kohteessa nostetaan vihjesysteemien ideavarmaksi kaksi todella nousujohteista esitystä talvitauon jälkeen tehnyt 3 Absurd, jolla kliseisesti ilmaistuna voitto roikkuu jo ilmassa. Solvallassa 17. huhtikuuta tamma kiri kaukaa takaa lujaa neljänneksi ja viimeksi se olisi saattanut jopa voittaa kiritilojen auetessa, niin voimissaan Örjan Kihlströmin ajokki rintaman takana seuraili. Nyt lähtöasemat suosivat Roger Walmannin valmennettavaa, pahimmat haastajat ovat kolmannessa rivissä ja Absurdilla on hyvät saumat edetä keulapaikalle avauspuolikkaan aikana. Tammalla on vyöllään kova rutiini Solvallan laadukkaista lähdöistä ja näistä asemista sillä on huippusaumat johtaa tätä kisaa startista maaliin.

13 Polly Avenue kerää paljon peliä, mutta voitokkaan tamman tehtävä on nyt tosi tukala kiertää kolmannesta rivistä ykköseksi suoraan pitkältä tauolta. Magnus Jakobssonin vakio-ohjastettava on napsinut paljon voittoja uran alkupuolella, mutta juoksutkin ovat usein onnistuneet vähintäänkin kohtuullisesti ja maalisuoran pienet marginaalit ovat olleet muutamaan otteeseen tamman puolella. Tällä kertaa tehtävästä tulee Färjestadin ovaalilla todella haastava ja alustavasti 50 prosenttia hätyyttelevä peliosuus on aivan liikaa.

14 Easy Creationilla on hyvä rutiini tällaisiin tammalähtöihin ja vaikeista asemista huolimatta voi nousta kärkikamppailuun juoksun onnistuessa. Toissa kerralla Färjestadissa tamma kiertyi päätöspuolikkaalla jo keulaan asti, mutta tuli maalisuoralla herkästi kirineen Appaloosan ohittamaksi. Nyt vastus on kokonaisuutena kevyempi kuin tuolloin. 1 Bella M.J. on hyvä hevonen tähän lähtöön ja terävä avaaja kyttää nappijuoksua johtavan takana. Örebrossa se matkasi neljännessä sisällä, josta se tuli hyvin maaliin asti etenkin vuoden kilpailutauko huomioiden. Linnea Perssonin ohjastettava on alustavasti nyt käsittämättömän unohdettu. 2 Fleur Mearas kilpaili talvella huippuiskussa, mutta ei ole kesän korvalla löytänyt ihan samanlaista ruutia otteisiin. Viimeksi sen kiri oli kolmannesta ulkoa vain tasainen. Nyt siltä riisutaan taas kaikki kengät ja lähtörata on kohdallaan. 11 Karissa Bo on parhaimmillaan kova tamma näihin lähtöihin ja saa ammattikuskin pienen tauon jälkeen taas rattailleen. Lindesbergissä se tsemppasi hopealle johtavan rinnalta, mutta nyt vastus kovenee.

Ranking: A) 3,13 B) 14,1,2,11,5,4,9 C) 15,7,10,6,8,12