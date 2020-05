Ravivihje: GS75 Lindesberg – 385 691 euroa ekstraa

Viidennen kohteen perushevonen on jatkuvasti rehtiä jälkeä tekevä 7 Timorol. Viimeksi Gävlessä Rauno Pölläsen ajokki seuraili johtavan takaa maksimisijoitukseen ja noteerasi kovan täyden matkan tuloksen. Ori on asiallinen kiihdyttäjä, mutta sisäpuoleltakin avataan laajalla rintamalla hyvin ja alkumatka on hieman tuurienkin varassa juoksupaikan suhteen. Hevonen on kuitenkin luokaltaan kova tähän porukkaan ja onnistuneella reissulla ori pystyy palaamaan voittokantaan. 5 Superbopp E.T. suoritti asiallisen kolmivuotiskauden Peter Untersteinerin valmennuksesta ja hakee tälle kaudelle uutta virtaa Ulf Stenströmerin tallista. Uusi yhteistyö on alkanut laukkojen merkeissä, mutta ruunalla on kykyjä pärjätä tavallisissa rahasarjoissa ja Björn Goop saattaa löytää konstit pitää ajokkinsa koko matkan ravilla. Nopeana avaajana se saa hyvän juoksun kärkiryhmässä ja kaiken mennessä nappiin jopa keulajuoksu on mahdollinen.

1 Expendables tuntuu vähän kadottaneen maalis-huhtikuun hirmuvirettään, mutta parhaimmillaan sillä on kova kapasiteetti näihin sarjoihin ja nopea avaaja pystyy hyödyntämään lähtöpaikkansa. Viimeksi hevonen sai onnistuneen reissun kolmannessa ulkona, mutta kadotti loppukaarteessa raviaan ja tyytyi lopussa seurailuun. 4 Starbec's A.to Z. juoksi alkuvuodesta taulunsa komeaan kuntoon ja pystyy pärjäämään tässäkin, jos kilpailuvire on kunnossa suoraan kuuden viikon tauolta. Taukoa edeltäneessä voitossa hevonen kiersi kolmannesta ulkoa 600 metrin kirillä varmaan voittoon. Hevonen jäi välissä pois yhdestä startista, joten oriin iskukyky on pieni kysymysmerkki nyt ja alustavat peliprosentit tuntuvat turhan korkeilta.

Systeemeihin mukaan vielä kolme yllättäjää. 3 Believeinme oli viimeksi hyvä johtavan takaa ja tähtää hyvältä paikalta vastaavanlaiseen juoksuun. Tamma jatkaa ilman kenkiä ja jenkkikärryillä. 6 Firebird Scoop avasi viimeksi alussa keulaan, mutta paikkojen haun jälkeen juoksupaikka valuikin neljänteen sisälle, josta parantelu oli tukalaa 11,5-lopetuksessa. 10 Easy Pace oli viimeksi todella hyvä vuoden tauko huomioon ottaen ja nousi vaikealta lähtöpaikalta vahvasti totoon. Kaiken järjen mukaan se parantaa merkittävästi saatuaan startin alle ja ylivauhtisessa juoksussa pystyy yllättämään muut kirisuoralla.

Ranking: A) 7,5 B) 1,4,3,6,10,2,8,11 C) 9,12