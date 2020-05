Ravivihje: Toto75 Gävle 23.5.2020 – jättipottikierros

Suosikit: Talvipaussin jälkeen pelkästään hyviä suorituksia tehnyt 7 Vikens High Yield on pelattu kierroksen suurimmaksi suosikiksi. Kolmen keulavoiton sarjan kehittänyt 6-vuotias ei välttämättä tarvitse johtopaikkaa voittaakseen, mutta kun sinne suurella todennäköisyydellä etenee tässä kovin vastustaja, tehtävä ei ole aivan simppeli. Starttiväli on normaalia pidempi ja onko virekään aivan tiptop, kun ensi lauantain finaali häämöttää? 6 Falcon Am on niin ikään voittanut kolme viimeistään, toki helpommalla tasolla. Kaksi näistä on tullut jopa johtavan rinnalta. Voltin juoksuradalta se pääsee reippaasti liikkeelle ja luultavasti keulaan, josta vuosi sitten useamman 75-voiton alemmissa divisioonissa napannut ruuna pystyy vetämään maaliin asti. Selvästi vähemmän pelattuna se on kiehtova varmaidea, sillä kuskien osaltakin asetelma tuntuu houkuttelevalta: Kihlström sisä- ja Lennartsson ulkopuolella.



Haastajat ja yllättäjät: Pronssidivisioona ei ole finaalin alla aivan kovatasoisin. Rankingin selvähkö kolmonen on 11 Hobby de L'iton, jolla on ollut monenmoisia terveysmurheita, mutta kaiken ollessa mallillaan kyseessä on tälle tasolle kyvykäs menijä. Åbyssä eväät loppuivat vaativan reissun seurauksena, mutta viimeksi tuli varma keulavoitto. Edellä mainittujen kukistaminen on toki näistä asemista vaikeaa. Jos eniten pelattuihin ei luota, kannattaa harkintaan ottaa 5 Golden News, joka ei vielä onnistunut tammikuussa debytoidessaan uusista käsistä, mutta ruunattiin talvitauon aikana ja esiintyi lupaavasti kuun alussa Solvallassa. Sisältä loppukurvissa ulos noussut ruuna kipusi 10-lopetuksella voittajan rinnalle. Tarkkoja juoksuja hakevat 2 Mr Clayton J.F. ja 1 Concrete Dee voivat sellaisella kamppailla totosijasta. Myös 8 Ribaudella on totosauma, jos ruuna pystyy menemään ilman kenkiä.



Juoksunkulku: Falcon Am lähtee juoksuradalta rivakasti ja ottanee suoraan keulapaikan. Vikens High Yield pystyy myös avaamaan hyvin, mutta edellisen ohi on vaikea päästä. ”Rauhallinen” kuolemanpaikka lienee sen todennäköisin taktiikka.



Pelijakauma: Suosikkipari on asetelmat huomioiden melko tasaväkinen, joten Falcon Am (23%) maistuu kovasti Vikens High Yieldiä (60%) vastaan. Golden News (2%) ansaitsisi muutaman lisäpinnan.



Ranking: A) 6, 7 B) 11, 5, 2, 1, 8, 10 C) 9, 3, 4, 12