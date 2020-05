Ravivihje: Toto64 Årjäng 22.5.2020

2 Asa Ready To Glide on kenties ravien mielenkiintoisin seurattava. Kaksi kertaa Hambletonian voittaneen Per Henriksenin Ruotsiin muuton mukana seurannut kanadalaismenijä juoksee ensimmäistä kertaa kilpaa yli kahteen vuoteen. 3-vuotiaana molemmat starttinsa voittanut tamma tuli Åbyn koelähdössä 15,4-vauhtia päätöstuhannen näyttäen kaikin puolin moitteettomalta. Henriksen ei varmasti tuo hevosta keskentekoisena radoille ja sopivampaa lähtöä ainakaan sarjamäärityksen puolesta on vaikea enää löytää. Lähtöpaikkakin on paras mahdollinen, joten Asa Ready To Glide on luonnollinen suosikki. Ensimmäiseen starttiin näin pitkältä tauolta ja uudella mantereella liittyy kuitenkin niin paljon kysymysmerkkejä, että aamupäivän 44 prosenttia tuntuu kovalta lukemalta. Lähtö on yllättävän tasokas.

5 R.K. Queen omaa suosikin tavoin hienon statistiikan ja myös se palaa tauolta. Paw Mahony kertoo ennakkokommenteissa tamman kehittyneen talven aikana, joten luvassa voi olla rahakas kausi. 9 Un Mec d’Orin juoksu meni toissa kerralla Färjestadissa turhan raskaaksi ja sen kisan voi unohtaa. Viimeksi Åbyn T86-lähdössä ruuna jäi nakeliin johtavan taakse ja kiri pirteästi kolmanneksi vapaat väylät löydettyään. Norjalaisruuna 4 Excellent Maltin hakee jo kauden viidettä voittoaan. Vaatimattomiin kilometriaikoihin ei pidä liikaa tuijottaa, sillä esimerkiksi helmikuun kisoissa oli raskaahkot radat ja mailin matkalla se pystyy tiputtamaan ennätystään roppakaupalla.

Kohteessa moni kovassa iskussa oleva hevonen on jäänyt turhan vähälle huomiolle. Kaksi pinnaa pelattu 8 Sara Palema on paikannut väkevästi alkulaukkansa viime starteissaan ja kolmen prosentin 12 Destroyer N.O. ei ole sattumalta voittanut viime starttejaan. Yhtä hevosta ei viitsi jättää lapulta poiskaan, joten lähtö lyödään läpi.

Ranking: A) 2-5-9-4 B) 8-12-1 C) 3-10-6-7-11