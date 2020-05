Ravivihje: Toto64 Jägersro 21.5.2020

T64-kohteet alkavat 4-vuotiaiden lämminveristen mailin ryhmällä. 5 Upper Face palasi Kalmarissa tasolleen muutaman vaisumman startin jälkeen. Rakettilähdön takamatkalta saanut ruuna runnoi johtavan rinnalta kärkeen viimeisellä takasuoralla ja tuli raskaan juoksun jälkeen oikein rehdisti perille vaikka kova Armour As ohi tulikin. Kuukausi sitten kuolleen huipputamma Lisa American poika on vastaavanlaisena tässä porukassa lähellä, varsinkin kun pahimmilla haastajilla on kehnot lähtöpaikat tai niiden vire on arvoitus. Lutfi Kolgjinin ajokki tuskin pystyy ainakaan ensimetreillä keulasta kamppailemaan, mutta se voi olla jopa etu, sillä avauksesta voi hyvinkin tulla raju.

10 Conrads Massiv nousee takarivistä huolimatta suosikin ykköshaastajaksi. Ruuna on ollut hyvä tuoreimmissa Jägersron kisoissaan. Viimeksi se pamautti kolmannesta ulkoa kovalla spurtilla viimeisellä takasuoralla keulaan näyttäen olevan jo matkalla kohti selkeääkin voittoa, mutta taisi jäädä lopussa hieman odottelemaan ja yksi vastustaja kiri ohi. Sitä ennen kotiradan menijä kiitti nappijuoksusta johtavan takana spurttaamalla ykköseksi. Conrads Massiv nousee suoritusvarmuudellaan korkealle.

7 Sweetman kiri viimeksi Usain Töllin voittamassa avoimessa 4-vuotislähdössä sisäratajuoksun jälkeen asiallisesti ja noteerasi hyvän tuloksen 11,9aly. Nyt vastus helpottuu ja ruuna voi leiskauttaa seiskaradasta huolimatta keulaan. Voitot ovat olleet harvassa eikä se ole sattumaa, sillä Sweetman on ollut monesti turhan pehmeä loppusuoran kahinoissa. 2 Wolf Of Wallstreet teki muutaman niin hienon juoksun viime vuoden lopulla, että niihin nähden se on ollut pettymys tällä kaudella. Ruuna palaakin tänään yli kahden kuukauden tauolta, joten senkin myötä vire on arvoitus. Parhaimmillaan se pystyisi hoitelemaan tämän lähdön.

11 Era Wan sai viimeksi Jägersrossa pitkään ilmassa leijuneen voiton hallitessaan helposti keulajuoksun päätteeksi. Vastus kovenee ylisarjassa tuntuvasti ja paikkakin on karu, mutta kaiken mennessä putkeen Ken Eccen ajokki voi järjestää yllätyksen.

Ranking: A) 5-10-7-2 B) 11-4-1-9 C) 3-8-6