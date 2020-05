Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 20.5.2020

Suosikki: Toissa kerralla Galileo Amia johtavan rinnalta haastanut 4 Surprise Rose sai huhtikuun lopussa ansaitun onnistumisen ja oli kuolemanpaikasta huolimatta omaa luokkaansa lopussa. Astutettavaksi tämän startin jälkeen lähtevällä 6-vuotiaalla mielitään tietysti korjata ennätystä uudelle tasolle ja ilman suurempia kiertelyjä voittokin on ulottuvilla. Supernopea Mika Forssin ajama tamma ei auton takaa ole, joten lyhyelle matkalle arvokkaita ylimääräisiä metrejäkin voi tulla. Peleissä jo turhankin paljon kuumeneva suomalainen saa muitakin mukaan lapulle. 1 Inspector oli vastaavista asemista suosikki Gävlen 75-lähdössä marraskuun lopussa, mutta laukkasi silloin kiihdytyksessä. Solvallassa ykkösrata on suosiollisempi, muttei keulan puolustaminen ole silti sanottua. Mahdollinen menestyjä joka tapauksessa.



Haastajat ja yllättäjät: 3 Toreador pystyy parhaana päivänään todella koviin suorituksiin ja alustava peliosuus on naurettavan pieni. Örebrossa ruuna oli kokolapuilla aivan liian meneväinen ja väsyi Amazing Warriorin voittamassa lähdössä keulasta pahoin. Rommessa ruuna kipusi takaa asiallisesti kärjen tuntumaan ja kunto vaikuttaa hyvältä. Ravilla korkealle. Avauskurviin viimeksi laukannut 2 Captain My Captain voi olla hyvistä asemista myös kärkipäässä. Kelpo lähtönopeuden omaava 5-vuotias on menestynyt ennenkin pidemmillä starttiväleillä, jolla terveyspuoli lienee saatu nyt mallilleen. Yllätysosastolta huomioitava on myös 7 Tokarev, joka palasi alkuvuodesta takaisin Reijo Liljendahlille ja aloitti viime kuun lopussa positiivisesti. Kiriväylät eivät avautuneet sisärataa matkanneelle jenkkiruunalle ja voimia jäi kosolti talteen. Paikka on toki haasteellinen, mutta alustava peliosuus tuntuu silti aivan liian pieneltä. 12 Award Kronos ei ole vielä onnistunut odotusten edellyttämällä tavalla ikäluokkalähdöissä ja tammaa on hieman vaikea asettaa tämänkertaiseen tehtävään. Åbyn esitys johtavan takaa oli varsin nihkeä, mutta viimeksi 4-vuotias vastaili keulasta maaliin saakka. Huomioitava on myös nopea 5 Global Tuxedo, joka voi räväyttää keskeltä alussa kaikkien ohi. Viimeksi se seurasi kovan Gardner Shawn takana 2. sisältä toiseksi, eikä matkan lyhenemisestä ole haittaa.



Juoksunkulku: Inspector ja Captain My Captain avaavat kohtalaisen hyvin, mutta Global Tuxedo voi onnistua ohittamaan ne alussa. Pikamatkalla Jorma Kontio voi ajaa sillä keulastakin. Surprise Rose voi edetä toisen radan vetäjäksi, jos muuta sopivaa paikkaa ei ole tarjolla.



Pelijakauma: Surprise Rose (36%) on ansaitusti eniten pelattu, mutta pinnat voivat nousta turhan korkeiksi. Toreador (4%) ja Tokarev (2%) ovat selvästi aliarvostettuja.



Ranking: A) 4 B) 1, 3, 2, 7, 12, 5 C) 8, 10, 6, 9