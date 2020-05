Ravivihje: Toto64 Solänget – 172 231 euroa ekstraa

Toisena kohteena ajettavalta pitkältä matkalta poimitaan vihjesysteemien ideavarma. 9 Vincent Horse kamppaili viime marraskuussa tiukasti 75-finaalinkin voitosta, joten se on tähän porukkaan todella hyvä hevonen ja nopealla avaajalla on takamatkan juoksuradalta oivallinen sauma edetä ajoissa porukan johtajaksi. Viimeksi Dannerossa ruuna johti lyhyttä volttia alusta loppuun ja sitä edeltäneessä Umåkerin 75-lähdössä se jäi alussa tallikaverin prässin alle ja joutui lopussa hieman taipumaan 12,5-vauhtisen avauskierroksen jälkeen. Ohjaksissa teräspappa Jan Norberg on aktiivinen kuski ja volttauksen onnistuessa tähtäin lienee heti kohti keulapaikkaa. Ruuna on jäänyt alustavissa peliosuuksissa vasta kolmossuosikiksi ja se on maistuva ideavarmakokeilu tähän kohtaan.

8 Kalashnikov on tähän lähtöön riittävä hevonen, mutta ei ole korkealla peliosuudellaan kiinnostava pelikohde suoraan kolmen kuukauden tauolta. Ennen paussia se oli huippuhieno johtavan rinnalta ja piti loppusuoralla kurissa Redhot Tap Dancerin ja kumppanit. 3 Lollipop Girl kilpaili syksyllä hienossa iskussa ja jäi Bergsåkerin paluustartissaan sisäratajuoksun jälkeen ilman kiritiloja. Kyseessä on oikein hyvä tamma tämän tasoiseen lähtöön ja alustava viiden prosentin peliosuus on reippaasti alakanttiin.

2 Otroligosåfin taisteli viimeksi johtavan rinnalta vahvasti kakkoseksi, mutta alustava peliosuus on silläkin karannut turhan korkealle. Ruuna ei ole koskaan aikaisemmin juossut pitkää matkaa ja lisäksi viime kerran huippuesitys syntyi jenkkikärryillä ja nyt varustukseksi on ilmoitettu normaalit kärryt, mikä on laskettava heikennykseksi. 6 Hungarian Hotwax on rakennellut kuntoaan kevyissä pistelähdöissä ja pystyy taistelemaan totosijoista tässäkin. Viimeksi se ei mahtanut mitään ylivoimaiselle Balotelli Crownille, mutta kiersi hänniltä uloimpaa hyvin hopealle. 7 Magic Allybis juoksee ennakkotietojen mukaan pitkästä aikaa ilman kaikkia kenkiä ja onnistuneella reissulla totosija ei suuremmin yllättäisi.

Ranking: A) 9 B) 8,3,2,6,7,1 C) 4