Ravivihje: Toto64 Halmstad 18.5.2020 – 210 739 euroa ekstraa

2 Dali Pagadi teki viimeksi mykistävän soolon kärkipaikalta Halmstadin pistelähdössä ja on samanlaisella esityksellä vahvoilla tässäkin, vaikka vastus kovenee tuntuvasti. Hanna Lähdekorven ajokki avasi auton irrotessa heti keulaan ja porhalsi ylhäisessä yksinäisyydessä 08,9-avauksen ja 10,9-vauhtisen avauskilometrin päätteeksi ylivoimavoittoon, vaikka päätöspuolikkaalla vauhti hiipuikin päälle 20-lukemiin. Nappipaikalta keulajuoksuun on jälleen hyvät saumat ja vireen pysyessä kärkisijat ovat haarukassa. 12 Look Håleryd on näihin sarjoihin tosi kyvykäs hevonen ja vähäänkään onnistuneella reissulla osallistuu taistoon kärkisijoista. Viimeksi se sai tulla koko matkan kiertelemättä, ensin toisessa ulkona ja sitten johtavan rinnalla, josta se eteni maalisuoralla ylivoimaiseen voittoon. Vire lienee edelleen nousussa pitkän tauon jälkeen, mutta synkkä lähtöpaikka vaikeuttaa tehtävää oleellisesti.

4 Echelon pääsee auton takaa reippaasti matkaan, mutta valmentajan ennakkokommenttien perusteella toiveena olisi ensisijaisesti juoksu johtavan takana. Viimeksi Vaggerydissä ruuna jäi ajamattomaksi keulahevosen taakse ja paransi huomattavasti kauden avausstartista.15 Now Or Never Flair tekee paluuta Ruotsin kaviourille epäonnistuneen Ranskan kiertueen jälkeen ja ruuna voi jyrätä ykköseksi tukalista lähtöasemista huolimatta. Jägersrossa se avasi pitkän tauon jälkeen 11,1-tuloksella ja kierteli joukon hänniltä sen verran, kuin lopun 09,5-lopetuksessa pystyi. Ravin rullatessa Joakim Lövgren saattaa ajaa aktiivisesti eteenpäin ja aikanaan 75-tasollakin menestynyt ruuna kykenee voittamaan tällaisen lähdön johtavan rinnaltakin. 14 Bear Hope kerää alustavasti paljon peliä, mutta taustavoimien ennakkokommenttien mukaan ruuna ei ole parhaimmillaan suoraan tauolta. Ruunan luokka on silti kova tähän porukkaan.

Suurempaan systeemiin mukaan vielä 7 Enge Kevin, 13 Delicious Ice ja 1 Ville Ima, joilla normaalijuoksulla voi olla vaikea riittää ihan voittoon asti. Yllättäjät saavat kuitenkin mahdollisuutensa, jos suosikilla hirttää viime startin tapaan kaasu pohjaan keulapaikalla ja lähdöstä tulee reippaasti ylivauhtinen.

Ranking: A) 2,12 B) 4,15,14,7,13,1 C) 5,10,11,8,3,6,9