Ravivihje: Toto75 Charlottenlund 17.5.2020

3 Slide So Easy teki viime vuonna uransa parhaan kauden. Se voitti 16 juoksemastaan startista puolet juosten yli 300 000 euron tilin. Kovin meriitti oli Yonkersin MM-lähdön kakkosija Copenhagen Cupin suosikin Zacon Gion jälkeen, jonka myötä ruuna valittiin jopa Tanskan vuoden hevoseksi. Slide So Easy palaa tänään neljän ja puolen kuukauden tauolta, mutta saa sopivan näköisessä tehtävässä ykkösvihjeen. 5 Uno Italia palaa myös pieneltä huililta. Se voitti viimeksi Roomassa näytöstyyliin, vaikka ravi lopussa hieman hajosikin. Holger Ehlertin treenattavalla on luokkahevosen otteet ja aamupäivän kahdeksalla prosentilla kyseessä on kohteen maistuvin merkki.

6 Jairo kiri Kalmarissa kovassa lopetuksessa itsekin alle 08-kyytejä viimeiset sadat metrit vaikkei ohituksia suorittanutkaan. Startti alla ruuna lienee terävämpi ja luokaltaan kyseessä on niin kova tekijä, että se on huomioitava varhain. Thomas Uhrbergilta aloittanut 1 Thunder Peak piti Kalmarissa Jairon takanaan ja saa esityksestään vähintään tyydyttävän arvosanan. Ykkösradalta tiedossa lienee nopealle ruunalle loistoreissu.

10 Tsunami Diamant ei riittänyt tuoreimmissa starteissaan Vincennesissa, mutta lähdöt olivatkin hurjatasoisia. Monen muun vastustajan myös se palaa tauolta. Hollantilaisvieras tulee niin taitavista käsistä, että se lienee heti kunnossa. Kuudentena systeemeihin mukaan 7 Partizan Face, joka pystyisi parempaankin kuin parissa viime startissaan on esittänyt.

Ranking: A) 3-5-6-1 B) 10-7 C) 9-8