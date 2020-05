Ravivihje: Toto75 Mantorp 16.5.2020

Suosikit: 4 Mr Marvelous ei ole hyvistä suorituksista huolimatta onnistunut vielä tällä kaudella voittamaan, mutta tällä kertaa ennakkoasetelmat vaikuttavat melko otollisilta. Dannerossa keulasta hyvän suorituksen tehnyt ruuna on joutunut viime starteissa yrittämään takaa ja viimeksi pitkä kiri hieman hiipui maalisuoralla. Kenkien riisuminen ja jenkkikärryt tuovat lisää mielenkiintoa tällä kertaa. Lähtönopeutta 4-vuotias ei ole tosin vielä osoittanut. Nopea 2 Fire Of Noa omaa myös kykyjä ja voi sisäpuolelta olla edellisellekin paha ohitettava, jos oriin vire on mallillaan. Kysymysmerkkejä siihen liittyy, sillä Eskilstunan laukkastartin jälkeen se on ollut kerran poissa. Keulapaikkaa Björn Goopin taakseen saava 4-vuotias ei ravilla luultavasti menetä.



Haastajat ja yllättäjät: Edellisten kaveriksi systeemeihin nostetaan yllättäjänä 3 Vitro Diablo, joka voitti viime vuoden lopulla yhden 75-lähdön, mutta vaikutti silti viimeksi kengittä selvästi aiempaa ryhdikkäämmältä kirittyään takaa kärjen tuntumaan. Nopea ruuna hankkii tässä asemat kärjen lähettyviltä, eikä ole pihalla. 9 She Follow Me oli pieneltä paussilta todella meneväinen Eskilstunassa ja piti vetävällä otteella keulaan ennen puolimatkaa edettyään lopussa niukkaan voittoon Estelle Nordiqueta vastaan. Askel toki alkoi jo painaa. Tamma vaikuttaa kuumenevan peleissä, mutta takarivistä tehtävä ei ole aivan suoraviivainen. Lähdön avainhevosiin lukeutuu vapaalla radalla viihtyvä 6 Västerbo Imtheman, joka etenee ravatessaan vähintään toisen radan vetäjäksi, ja voi siltä osin vauhdinpidolla ehkä helpottaa suosikin tehtävää. Kahdella viime kerralla se on laukannut heti alussa, Axevallassa tosin vain lyhyesti, jonka jälkeen irtosi vielä keulavoitto. 8 Västerbo Pokerfacella on edellytykset nousta sarjoissaan, mutta startteja on kertynyt 4-vuotiskauden jälkeen vain yksi. Jos lähtöön laittaa laajemmin merkkejä, toissa kerralla hyvällä otteella Ecurie D:n takana kulkenut 11 Secondary Stall kannattaa ehkä huomioida paikasta huolimatta.



Juoksunkulku: Fire Of Noa ottaa ravilla vetotyöt. Västerbo Imtheman etenee johtavan rinnalle, Mr Marvelous pyrkii hankkimaan asemat toisen radan jonosta.



Pelijakauma: Mr Marvelous (45%) on hieman liikaa luotettu. Vitro Diablo (3%) on edullinen.



Ranking: A) 4, 2 B) 3, 9, 6, 8, 11, 7, 5 C) 1, 12, 10