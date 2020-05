Ravivihje: Toto64 Bollnäs 15.5.2020

7 Mission Beach otti taulussa näkyvät voittonsa keulajuoksujen jälkeen helppoon tyyliin. Sen jälkeen laukat ovat astuneet kuvioihin, Bergsåkerissa tamma laukkasi hervottomasti jo ennen lähtölinjaa ja Örebrossa ensimmäisellä takasuoralla ilman näkyvää syytä. Vaikka rutiinia on kertynyt jo melkein 30 startin verran, niin silti Mission Beach vaikuttaa vielä varsamaiselta, ja jopa hieman vaaralliseltakin tapaukselta, jonka kärryillä kuski saa olla tarkkana. Esimerkiksi Rommen voittokisassa se otti kummallisen ”välipysähdyksen” ja oli aiheuttaa kolarin. Samoin viime startissaan se teki saman ennen laukkaansa. Jos hevonen vain pelittää normaalisti, niin Magnus A Djusen ajokki päässee keulaan ja varsinkin siitä olisi lähellä voittoa, mutta epävarmuustekijöitä on niin paljon, että alustava 65 pinnan kannatus on liikaa.

11 Iceland Falls laukkaili itsensä koelähtöön asti, mutta on ollut sen jälkeen mainio molemmissa starteissaan. Rommen T75-lähdössä lähtöä veivattiin uusiksi monta kertaa ja tamma tuhlasi niihin paljon energiaa. Itse startissa se veti kuraradalla keulasta kovalla tempolla kestäen sen lähes kiitettävin arvosanoin, vaikka viidenneksi lopulta jäikin. Samoin viimeksi Eskilstunassa Ludwig Wickmanin ajokki tsemppasi keulasta hyvin perille asti ja ainoastaan nappireissun sen takana saanut tuli päätösmetreillä ohi. Iceland Falls meni uudet ennätysnumeronsa 12,7aly, joka on kova noteeraus tähän lähtöön. Aamupäivän yhdeksällä prosentillaan kyseessä on varsin maistuva tapaus.

Suosikkikaksikon pitäisi riittää pitkälle, mutta lapulle otetaan kolmanneksi merkiksi kuskinparannuksen kokeva 8 Cosy Lazy Louse. Ennakkotietojen mukaan siltä myös riisutaan vaihteeksi kengät pois ja jenkkikärryt lyödään perään.

Ranking: A) 7-11-8 B) 4-6-5-2-10 C) 3-1-9