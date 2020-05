Ravivihje: Toto64 Åby 14.5.2020

Toisen kohteen niukan ykkösvihjeen saa Jerry Riordanilta debytoiva 4 Zanna Jet, joka voitti viime kaudella Italiassa peräti puolet juoksemastaan 16 startista. Sellainen statistiikka ei tule vahingossa ja tamma vaikuttaakin jo ulkoisesti luokkamenijältä. Toki ensimmäinen startti uudessa maassa ja yli kolmen kuukauden tauolta on aina arvoitus. 6 Ace To Play näytti toissa kerran Solvallan startissaan karkaavan helposti muilta keulajuoksun päätteeksi, mutta taisi jäädä loppumetreillä odottelemaan ja voitto meni lopulta tiukoille. Viimeksi ruuna pilasi ensimmäisen takasuoran laukkaan eikä se tullut yllätyksenä, sillä Ace To Play näytti jo ennen lähtöä epävarmalta. Viime vuonna enintään 75 starttia ohjastaneiden lähdössä on iso etu, että tuttu kuski ajaa.

14 Te Amo Corazonin tähtihetki osui viime kaudella Norjan Kriteriumin finaaliin, jossa se meinasi järjestää jättiyllätyksen, kun yli sadan voittajakertoimella juossut ori hävisi voiton vasta aivan kalkkiviivoilla. Bo Westergaardin treenattava tuskin on pitkältä tauolta parhaimmillaan, mutta siitä huolimatta se nousee kurjalta paikaltaankin korkealle. Robert Berghin kaksikosta kovemmalta vaikuttaa 12 J.H. Respons, joka runnoi Mantorpissa kauden avausvoittoaan juostuaan valtaosan matkasta toisella ilman vetoapua. Lähtörata on nyt se kaikista synkin 15 hevosen ryhmäajoon. Jättiyllättäjänä suurempaan systeemiin poimitaan vielä alustavassa pelijakaumassa alle prosentin kannatukselle jäänyt 2 Goin To The Limit. Se aloittaa tänään Johan Untersteinerin treenistä, joten parannuspotentiaalia lienee runsaasti.

Ranking: A) 4-6-14-12 B) 2-13-11-7-3 C) 9-1-5-15-10-8