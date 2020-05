Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 13.5.2020

Suosikit: Meadow Roadin lähdön ensimmäisen osan ykkösmerkiksi nousee sisäradalta 1 Milliondollarrhyme. Lupaavasti kautensa Rommessa avanneelta ruunalta odotettiin paljon Paralympiatravet-finaalissa, mutta sen kiri 2. ulkoa hyytyi pahasti loppusuoran alussa. Fredrik B. Larssonin suojatin reissu länsirannikolle ei mennyt valmistautumisen osalta aivan putkeen ja tässä siltä voi odottaa taas normaalin hyvää suoritusta. Nuorempana hieman kuumenemiseen taipuvaisella menijällä on panostettu alkuun melko harvoin, mutta kuskin halutessa se avaa liukkaasti. Tässä on paikka käyttää lähtönopeutta ja koko matkan johtokin on aivan mahdollinen. Johtavan rinnalta voitolla kautensa Uumajan 5-vuotiskisassa avannut 5 Attraversiamo on Elitloppet-kutsunsa jo saanut ja se väistämättä näkynee Erik Adielssonin taktiikassa. Ori ei ole muutenkaan kaikkein räjähtävimpiä lähtijöitä ja takaa valjakko on muiden armoilla. Ei voitto tietysti mahdoton juoksun suosiessa ole, mutta alustava peliosuus on vahvasti yläkantissa.



Haastajat ja yllättäjät: Pelimielessä lähdön kiehtovin tapaus on selkeästi 2 Velvet Gio, joka on saanut tehdä kevään huippusuorituksensa muiden varjossa. Jägersrossa se kamppaili kuolemanpaikalta vahvasti takaa kirinyttä Cyber Lanea vastaan ja tuli Paralympiatravet-finaalissa myöhään tilaa saatuaan lopun todella ärhäkästi. Viimeiset 600 metriä ruuna kulki 08,0-kyytiä. Carl Johan Jepsonin ajokki ei ole mitenkään huono lähtijä ja saanee asemat kärjen lähettyviltä. Vaarallinen kirissä! Isompaan systeemiin nostetaan vielä pari muutakin alustavasti vähälle pelille jäänyttä. 7 Inti Boko ei onnistunut viime vuoden tärkeimmissä kilpailuissa, mutta näytti kuitenkin kuuluvansa aivan ikäluokan eliittiin. Onnistuneen treenitalven jälkeen kannattaa varautua heti vahvaan suoritukseen, sillä kengät on tarkoitus riisua ensimmäistä kertaa. Myös 3 Sobel Conwaylta voidaan odottaa tauosta huolimatta heti hyvää esitystä, kun Suomesta Solvallaan asti lähdetään. Viime vuoden kovimmilla suorituksilla ruuna ei ole ulkona tässäkään, varsinkin kun juoksupaikka voi löytyä sopivasti läheltä kärkeä. Kengätkin riisutaan pitkästä aikaa. Keulavoittojen sarjaansa Åbyssä verkkaisen matkavauhdin jälkeen jatkanut 8 Elian Web joutuu lähtemään hankalista asemista, jos toki nopean ruunan johtoon pääsy ei koskaan ole vapaalta radalta aivan poissuljettua. Plakkarissa oleva roosa tiketti voi kuitenkin heijastua senkin taktiikkaan ja ulkoa peliosuus tuntuu liian suurelta. 4 Rose Run Sydney tuli Örebrossa sisältä lopun terävästi ja voi parantaa balanssin keventyessä edelleen, mutta vastus on tosi kova.



Juoksunkulku: Milliondollarrhymella on panostettaessa hyvät mahdollisuudet puolustaa keulapaikka sisältä. Lähimpää kiihdyttävät se pystyy torjumaan ja suurin uhka lieneekin 6 Evaluate, jos Björn Goop lataa kunnolla alkuun. Myös Inti Boko ja Elian Web avaavat reippaasti, mutta miten paljon ulkoa alkuun panostetaan?



Pelijakauma: Milliondollarrhymen (28%) kuuluu olla eniten pelattu. Velvet Gio (7%) on tuntuvasti aliarvostettu, myös Inti Boko (5%) ja Sobel Conway (2%) ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Elitloppet-kutsunsa jo saaneet Attraversiamo (30%) ja Elian Web (18%) ovat liikaa pelattuja.



Ranking: A) 1, 2 B) 7, 3, 5, 8, 4 C) 6