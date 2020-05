Ravivihje: Toto64 Axevalla 12.5.2020 – 173 670 euroa ekstraa

Alkuvuodesta kolmen voiton putken ottanut 11 Milord vaikutti parissa startissa jo siltä, että kuntohuippu on ohi. Viimeksi Färjestadissa otteissa oli taas tuttua rähinää ruunan polkiessa takajoukoista viimeisen kierroksen 12,1-vauhtia ja se runnoi pitkällä kirillä ykköseksi. Carl Johan Jepsonin ajokin askellus ei ole järin sulavaa eikä se ulospäin näytä menestyjältä, mutta juoksupää on kultaa kuten jo hieno voittoprosentti kertoo. Illan tehtävässä takamatkan takarivin suljettu lähtöpaikka voi aiheuttaa ongelmia ja ensimmäinen tehtävä on päästä satimesta pois. Jepson on kuski, jota ei hirvitä mennä ahtaisiin väleihin ja väylät löytäessään lähtee todennäköisesti ajamaan aikaisessa vaiheessa kohti keulapäätä. Jos alkumatkasta ei tule kohtuutonta vastustamista, niin Milord on sopivan näköisessä porukassa jälleen voittomatsissa.

7 Viola Grif on kovaluokkainen ja epävarma tapaus. Tamman ravi on usein sen näköistä, että laukka voi tulla koska tahansa eikä Mantorpin startin perusteella ongelma ole tullut pienen huilin aikanaan kuntoon. Jos se ei erehdy kielletylle askellajille, niin tässä tehtävässä Viola Grif on väkisin kärkimatsissa ja alustava 13 pinnan kannatus on liian vähän. 12 Moneykeeper aloittaa Robert Berghin tallista ja mitä vain voi olla luvassa. Kaksi starttia Fredrik Perssonin treenistä juossut 5 The Real Star joutui viimeksi Kalmarissa haalarihommiin avauskierroksella, kun se juuttui aluksi kolmannelle radalle ennen keulaan pääsyään ja ei saanut sen jälkeenkään rauhoittaa vauhtia. Kaikesta huolimatta ruuna karkasi ylivoimaiseen voittoon. Toki lähtö oli todella helppo, mutta esitys oli sen verran vakuuttava, että Peter Ingvesin ajokki pystyy samanlaisena kärkitaistoon nytkin.

Liikaa peliä kerännyt 3 Armagnac jätetään ”luiskaan” ja paalun kolmikosta nostetaan ainoana lapulle yllätyshakuna vain kahden prosentin kannatukselle jäänyt 1 Superbopp E.T., joka aloitti Ulf Stenströmerin treenistä lupaavalla esityksellä viimeksi Axevallassa. Pahasti lähtöön laukannut ruuna polki viimeiset 2000 metriä 15,0-kyytiä ja siitä päätöslenkin 14,0. Hannu Torvisen ajokki sai tauolta startin alle ja parantanee edelleen.

Ranking: A) 11-7-12-5 B) 1-3-9-13-14 C) 4-8-6-2-10