Ravivihje: Toto64 Romme 11.5.2020 – 178 756 euroa ekstraa

10 Sidestep on kyvyiltään tasaisen avauskohteen ykkönen, mutta pelaajan kannalta murheellisen epävarma suorittaja. Viime kauden jälkeen Oskar Kylin Blomin valmennukseen siirtynyt ruuna meni Gävlessä pitkästä aikaa koko matkan ravia ja nappasi heti hyvän kakkossijan kierrettyään päätöskierroksen alussa keulaan. Uran ainoa voitto on peräisin toissa kaudelta Åbysta, jolloin se päihitti muun muassa sittemmin paljon kovempiin tehtäviin edenneen Whipped Eggsin. Rattailla Ludwig Wickman on lähdön kokeneinta kaartia ja ravin maittaessa hevonen on kova luu tällaiseen tehtävään. 2 Börge Kosing kilpailee huomattavasti riviään paremmassa iskussa ja on huomioitava aikaisin hyvältä lähtöradaltaan. Solvallassa 6. maaliskuuta ruuna kiri hänniltä vahvasti sisään ja lukeutui sen jälkeen pelihevosiin Bergsåkerin 75-lähdössäkin, mutta pilasi siellä lähtölaukkaan. Viimeksi Solvallassa se tuli johtavan takaa päätöstuhannen 13-kyytiä, vaikka sijoitus jäikin keskijoukkoihin tätä kovemmassa lähdössä.

9 Jugularis on tullut vahvasti takaisin kaviourille pitkän tauon jälkeen ja taistelee kärkisijoista tässäkin. Viimeksi ruuna hyökkäsi ahnaasti loppukaarteessa keulahevosen rinnalle, mutta laukkasi ja menetti pelin. Rommessa se sai onnistuneen reissun toisella radalla kärjen tuntumassa ja eteni lopussa niukkaan voittoon. 8 Scarlet Lin on tehnyt kaksi kelpo starttia Daniel Wäjerstenin treenistä ja jatkaa pelihevosena tässäkin. Viimeksi se piti keulasta hyvällä tuloksella kakkoseksi, vaikka lupaava Jagger Boko lopussa vyöryikin edelle. Startit vievät varmasti virettä edelleen eteenpäin, mutta alkumatkasta voi tulla ulkoradan lähtöpaikalta turhan raskas. 7 Kent Le Soleil jatkaa tasaisen varmassa kunnossa ja onnistuneella reissulla jälleen kärkipäässä. Valmentajan mukaan hevosen kengitystä kevennetään tähän kilpailuun ja taktiikka on ennakkokommenttien perusteella aktiivinen. 14 Mercedes on oikein riittävä hevonen tähän lähtöön, mutta synkkä lähtöpaikka heikentää mahdollisuuksia. Viimeksi Rommessa se väänsi johtavan rinnalta neljänneksi ja tällä kertaa hevoselta riisutaan pitkästä aikaa etukengät pois.

Ranking: A) 10,2,9 C) 8,7,14,6 C) 5,13,1,12,3,11,4