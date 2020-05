Ravivihje: GS75 Årjäng 10.5.2020

12 Mister Selfie on esiintynyt nousujohteisesti kaikissa kolmessa Robert Berghiltä juostussa kilpailussa ja tällä kertaa saattaa olla jo voiton vuoro. Viimeksi Mantorpissa ruuna kiri porukan hänniltä 14-vauhtisella päätöstuhannella vahvasti neljänneksi ja Åbyssa se hävisi vain Zizoulle muiden jäädessä selvästi. Lähtöpaikka on paha, mutta ohjastajan ajotaktiikka on varmasti aktiivinen ja ruuna on haavereitta vahvasti mukana voittokamppailussa. 1 Livi Opal H.M. saa ensimmäistä kertaa jenkkikärryt peräänsä ja kengitystäkin on tarkoitus keventää, joten se voi olla paalun etumatkan turvin vaikeasti tavoitettavissa. Åmalissa Paw Mahonyn suojatti esitti asiallisen kirin kolmannesta ulkoa ja osoitti kilpailuvireen olevan nousussa.

6 Cool McQueen suoritti vahvan aloituksen Anders Svanstedtin valmennuksesta ja on mahdollinen pärjääjä tässäkin. Ruuna avasi ankeista lähtöasemista huolimatta todella tulisesti ja sai paikkojen haun jälkeen juoksuasemat johtavan takaa, mistä se haastoi johtaneen Västerbo ImtheManin tiukkaan voittotaistoon muiden jäädessä selvästi. Askeleiden natsatessa ruuna lähtee voltin vitoseltakin hyvin ja saa juoksuasemat kärkipäästä. Alustavassa pelijakaumassa unohdettu 5 Brottarn oli viimeksi pitkään pussissa ja tuli maalisuoran open stretchiä pitkin hyvin maaliin. Hevonen saanee jälleen oivat iskuasemat parijonosta ja on vireen puolesta valmis pärjäämään. Alle viidellä prosentilla se on mielenkiintoinen haku lähtöön. Suurempaan systeemiin vielä riviään paremmat 3 Prima Kaiser ja 8 Bikila, jotka kumpikaan eivät ole kovin hanakoita voittamaan, vaikka vireen puolesta sekään ei olisi mahdotonta. Ensin mainittu sai viimeksi myöhään tilat ja kiri terävästi linjan yli. Jälkimmäinen puolestaan tsemppasi johtavan rinnalta vahvasti kakkoseksi ja ohjastajan onnistuessa voi saada takamatkan juoksuradalta hyvät iskuasemat läheltä kärkeä. 9 Valkyria K. tuntuu reippaasti ylipelatulta alustavalla 20 prosentillaan ja putoaa pois kupongeilta. Viimeksi tamma korkkasi sopivan tammalähdön keulapaikalta ja parissa aikaisemmassa napsi totosijat nappijuoksujen päätteeksi. Tällä kertaa juoksusta tulee paljon haastavampi.

Ranking: A) 12,1 B) 6,5,9,3,8,2,11 C) 4,13,7,10