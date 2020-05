Ravivihje: Toto75 Åby 9.5.2020 – jättipottikierros

Suosikit: 2 Fleet Admiral omaa erinomaisen kapasiteetin, mutta tyylipuolen ongelmat ovat pitäneet voittosumman ainakin vielä maltillisena. Rättvikin startissakaan ravi ei silmiä hivellyt, mutta ori kiersi kuitenkin takaa varmaan voittoon. Kengät on tarkoitus ottaa nyt pois, ja askellus rullannee paremmin. Luokkaan peilaten peliosuus on varsin matalakin, mutta erityisen luotettavasta menijästä ei ole kysymys ja varmistukset ovat paikallaan. 1 Enzo Am on ollut aina paras selkäjuoksulla, mutta tuntuu kehittyneen tänä keväänä uudelle tasolle. Toissa kerralla sen hyökkäys ei riittänyt Vikens High Yieldiä vastaan ja viimeksi 3. sisältä vahvasti kirinyt ruuna joutui taipumaan Moni Vikingin mahtikirin edessä. Keulassa ravanneen Prosperousin Per Nilsson ajokki kuitenkin viime metreillä nitisti. Paikka on mainio ja oikean selän eteen saadessaan voittoisa kiri on mahdollinen.



Haastajat ja yllättäjät: 10 Nero Maximus jatkoi erinomaisia suorituksiaan kaksi viikkoa sitten nousemalla 4. ulkoa 09-lopetuksella kolmanneksi häviten vain kahdelle sisärataa kärjessä ravanneelle. Vastus ei ainakaan kovene ja takarivistäkin saumat menestykseen ovat olemassa. Vähän pelatuista kiinnostaa eniten 8 Personal Goals. Jos Peter Ingves onnistuisi takarivistäkin selviämään sillä vähintään 3. sisälle, olisi se kirissä ehdottoman vaarallinen. Solvallan finaalilähdössä norjalaisruuna sai johtavan takaa mahdollisuuden liian myöhään ja esiintyi kehnommasta sijoituksesta huolimatta viimeksikin asiallisesti. Huoltotauolta nyt kengittä yllätyssauma. 5 Ontrack He's Black nousi Solvallassa väsyvän selästä ulos viimeisellä takasuoralla ja kipusi toiseksi. Normaalia pidempi matka käy sille erinomaisesti ja taitava volttikuski voi taata sille kelpo asemat. Myös 6 Andre Ward hyötyy juostavasta matkasta, mutta sen kohdalla riski hankalampiin asemiin jäämisestä on alussa melko korkealla. Viimeksi se teki takajoukoista hyvän loppuvedon. Pieniä saumoja kärkipäähän omaa myös 3 Mr Clayton J.F., jos Ulf Ohlsson onnistuu luovimaan sen sisälle kärjen lähettyville. Uumajassa se ei uhannut kirissä Better Bossin voittoa. 9 Whipped Eggsillä yritetään sinnikkäästi volttia, vaikka kaksi edellistä ovat tuottaneet vesiperän. Maaliskuussa se laukkasi heti ajosuuntaan käännyttäessä ja viimeksi avauskurviin pääsemättä ennen sitä kunnon rytmiin. Kapasiteetiltaan se ei häviä tässä kellekään, mutta alun ongelmat tiedostaen matkaa saisi olla vielä enemmän.



Juoksunkulku: Enzo Am lähtee reippaasti, mutta hyvä selkä lienee sille ykkösvaihtoehto. 7 Athos Race on ehkä ulompaa ripein, mutta Per Nilsson ei luultavasti ole kiinnostunut sen vetoavusta, vaan odottelee mieluummin Fleet Admiralin eteensä, jos tämä pääsee ravilla ja kohtalaisen hyvin matkaan.



Pelijakauma: Oikeat suosikit, mutta takana Personal Goals (2%) on aivan liian unohdettu.



Ranking: A) 2, 1 B) 10, 8, 5, 6, 3, 9, 4, 7, 11 C) 12