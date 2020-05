Ravivihje: Toto64 Kalmar 8.5.2020 – 136 884 euroa ekstraa

Syksyllä Jerry Riordanin treeniin siirtynyt 9 Armour As on parantanut jatkuvasti starttien myötä. Viimeksi se kiri neljännestä ulkoa Åbyn klass I-karsinnassa hyvin toiseksi ja noteerasi huipputuloksen 12,3akp. Toki Åbyssa paineltiin tuona viikonloppuna huimia tuloksia kautta linjan. Nyt vastus helpottuu olennaisesti ja orilla olisi hyvä sauma ottaa vihdoin avausvoitto Ruotsissa. Toki 40 metriä pakkia eikä Armour As ei ole kuitenkaan ihan sellaisia otteita esittänyt, että sen pitäisi olla 55 prosenttia pelattu kuten alustavassa pelijakaumassa. Hevosta pitäisi ajaa Örjan Kihlström, mutta siihen saattaa tulla muutos.

Vasta kaksi starttia juossut 2 Arturo Beech on aloittanut uransa lupaavasti. Jägersrossa se tuli keulasta kovassa lopetuksessa hyvin perille, vaikka selässä liftannut ohi paiskasikin. Viimeksi Halmstadissa ruuna sai tehdä keulassa oman juoksunsa ja Marc Eliaksen ajokki voitti todella helposti. Arturo Beech parantanee edelleen saatuaan startteja alle ja vetää tätä lähtöä pitkään, kenties maaliin saakka. Vaikka vastus koveneekin, niin se on jäänyt alustavalla 16 pinnallaan niin paljon Armour Asin varjoon, että Arturo Beech jää pienemmän systeemin ideavarmaksi.

3 Exclusive Matter on luokaltaan niin hyvä hevonen, että pitkästä tauosta huolimatta se on perusmerkkejä tähän lähtöön. 4 Bugatti Miles kiri viimeksi johtavan takaa 11-kyytejä selvään voittoon noteeraten Åbyn vauhtiviikonloppuna kovan tuloksen 13,6ake. Nyt on käsillä kolmas startti tauolta ja kovakuntoisen Per Nordströmin tallin edustaja on huomioitava aikaisin. 11 Global Action nousi viimeksi Halmstadissa 1200 metriä ennen maalia toiselle ilman vetoapua, josta puristi niukkaan voittoon. Ruunalta riisuttiin pitkästä aikaa tuohon kisaan kaikki kengät pois ja ennakkotietojen mukaan niin on tarkoitus tehdä myös tänään. Viimeisenä systeemeihin mukaan täysin pelaamattomaksi jäänyt 8 Upper Face. Se ei ole ollut viime starteissa parhaimmillaan, joskin juoksunkulutkaan eivät ole menneet putkeen. Perusluokaltaan ruuna on ihan riittävä hevonen tähän lähtöön.

Ranking: A) 9-2 B) 3-4-11-8 C) 5-10-7-6-1