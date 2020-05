Ravivihje: Toto64 Skellefteå 7.5.2020

12 Pleasure For Cash teki mainion juoksun viimeksi Umåkerin T75-lähdössä debytoidessaan Oscar Berglundin treenistä. Ruuna jäi painamaan kovan avauksen jälkeen keulassa rajusti ohjille ja veti keskipitkällä matkalla ensimmäiset kaksi kierrosta alle 13-kyytejä, joten lopun taipuminen oli täysin ymmärrettävää. Se palasi tuohon kisaan pieneltä paussilta, joten oletettavasti Pleasure For Cash on nyt entistä parempi ja viime startin jälkeen henget ovat ainakin auki. Ruuna on luokaltaan tähän porukkaan selvästi kovin menijä, ja vaikka spårtrappa-lähtöön osui se kaikista huonoin lähtöpaikka, niin Pleasure For Cashin on oltava lähellä. Magnus A Djuse voi huoletta heittää ajokkinsa reissuun hyvissä ajoin. Tosin viime startin pullaamiseen jälkeen tärkeintä lienee pitää hevonen alkumatkasta rauhallisena. Illan koitos näyttää siltä, että joko varma tai iso revitys. Vihjesysteemeissä päädytään ensimmäiseen vaihtoehtoon ja Pleasure For Cash toimii ainoana läpivarmana, vaikka alustavassa 51 prosentin kannatuksessa ei ainakaan nousun varaa ole enää yhtään.

2 One Of Us teki viime syksynä niin lupaavia juoksuja, että sitä on pidettävä hyvältä paikaltaan suosikin ykköshaastajana. Tosin 4-vuotiskautensa avaava ori palaa yli viiden kuukauden tauolta, joten se tuskin on ihan terävimmillään. 7 Al’s Racing Ace on palannut hyvässä iskussa pienen talvitauon jälkeen radoille. Se avaa niin lujaa, että voi ladata seiskaradaltakin keulaan. 10 Self Explosive voitti viimeksi Umåkerissa johtavan rinnalta ylivoimaisesti Rebecca Dahlénin ajamana. Nyt valmentaja palaa kärryille ja sitä on pidettävä miinuksena. Aamupäivän kolme prosenttia on silti liian vähäinen lukema hienon viime startin jälkeen. Alipelattu on myös neljä pinnaa luotettu 11 Ten Times. Se aloitti Nicklas Westerholmin treenistä alkutalvesta kolmella kakkossijalla, joihin ruuna on urallaan muutenkin erikoistunut. Tänään siltä riisutaan ennakkotietojen mukaan kengät ja lisäterävyyttä on tuomassa entisestään Hannu Torvinen.

9 Kathedral Zon olisi luokaltaan täysin riittävä hevonen tähän lähtöön, mutta ruuna ei ole toistaiseksi päässyt tällä kaudella vielä vauhtiin. Viimeksikin Umåkerissa se oli pettymys saadessaan vetää avauskierroksen niin hiljaa, että voittoakin tarjottiin. Jättiyllätyksen metsästäjät huomioivat alustavassa pelijakaumassa alle prosentin kannatukselle jääneen 3 Quick Rightin, jonka tulosrivistö ei kerro mitään Petteri Joen valmennettavan kyvyistä.

Ranking: A) 12 B) 2-7-10-11-9-3-8-1 C) 14-4-5-15-13-6