Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 6.5.2020 – jättipottikierros

Suosikit: Nuorten ohjastajien lähdössä on monta mahdollista. Ykkösmerkiksi nousee 4 Belle Godiva, joka voi nopeana avaajana olla lähdön keulahevonen, tai saada ainakin suotuisan juoksun sisällä. Gävlessä tamma jäi kovassa avauksessa toisen radan vetäjäksi, eikä jaksanut puristaa siitä aivan päätyyn asti. Vuoden alussa se kiri 86-lähdön ykköseksi johtavan takaa. 1 Miss Silverille on jäänyt kevään molemmissa starteissa sisäratajuoksun jälkeen kosolti jossiteltavaa. Toisella kertaa tilaa ei tullut lainkaan ja toisellakin aivan liian myöhään. Lähtönopeus ei luultavasti riitä alussa, mutta se ei ehkä ole tarpeenkaan. Hyvällä kuskilla ja sopivilla kiriväylillä voitto on nyt mahdollinen. 10 Chris Crystal oli toissa kerralla kirissä ponneton, mutta kärsi kiimasta. Viimeksi tamman meno oli kuin eri planeetalta sen noustua 5. ulkoa vahvalla kirillä voittajaksi. Viimeiset 800 metriä se kulki 11,2-vauhdilla. Kengät jalassakin tamma voi nousta voittomatsiin, varsinkin jos alku menee eturivin osalta reippaaksi.



Haastajat ja yllättäjät: Lähdön maistuviin merkkeihin lukeutuu myös 2 Clerys Spring D.T., joka punnersi Bollnäsissä johtavan rinnalta varmaan voittoon. Helpoista lähdöistä pisteitä viime aikoina keräillyt tamma kilpaili viime kesänä kovemmissakin porukoissa kohtalaisella menestyksellä. Nopea lähtijä omaa kelpo kuskilla yllätyssauman. 5 Elsa Mearas teki huhtikuussa asialliset suoritukset juostuaan takapareissa. Reipas avaaja voi päästä tällä kertaa lähemmäs kärkeä, eikä ole ulkona kuvioista. Viime kesän Stochampionatet-finalisti 6 Head For Home oli viimeksi taustalla varsin tasainen, mutta parempi kuukautta aiemmin. Jos suunta on oikea, silläkin on edellytykset nousta päätöskierroksella kärkipäähän. Nyt ajava Johan Brandel on voittanut sen kanssa kahdesti aiemminkin. Edellisellä valmentajalla huiman tasonnoston tehnyt 8 Majet Af Djupmyra on siirtynyt uuteen talliin sitten viime startin. Siinä se kiersi puolivälissä toisen radan vetäjäksi, painui takasuoralla kärkeen ja vastasi voittoon. Kehnosta paikasta huolimatta ei mahdoton. 3 Feerie de Fael esiintyi Gävlessä tasaisesti ja laukkasi viimeksi heti alussa. Ranskan starttien perusteella tamma ei ole kehno, mutta voitottomuuteen nähden alustava peliosuus on aika tanakka. 12 Fragolini Am tuli viimeksi sisältä hyvällä otteella maaliin ja on esiintynyt asiallisesti ennenkin. Näistä asemista kärkeen yltääkseen se tarvitsee kosolti tuuriakin.



Juoksunkulku: Clerys Spring D.T., Belle Godiva ja Elsa Mearas lähtevät rivakasti, keskimmäinen voi olla kaikista nopein. Aktiivisuutta voidaan keulataiston laannuttuakin esittää useammalta taholta, joten vauhti ei ehkä mene kävelyksi missään vaiheessa.



Pelijakauma: Belle Godiva (8%) ja Clerys Spring D.T. (4%) ovat tuntuvasti aliarvostettuja. Miss Silver (23%) saanee runsaasti puolestapuhujia ja pinnat voivat nousta liian ylös. Majet Af Djupmyra (17%) ja Feerie de Fael (11%) ovat saaneet turhan suuren kannatuksen.



Ranking: A) 4, 1, 10, 2 B) 5, 6, 8, 3, 12 C) 7, 9, 11