Ravivihje: Toto64 Jägersro 5.5.2020 – 205 089 euroa ekstraa

3 Hurricane River saa päätöskohteessa niukan ykkösvihjeen. Voitokkaasti uransa avannut ruuna ei ole yltänyt ykkössijalle yli kymmeneen starttiin, mutta se on juossut paljon T75-karkeloissa ja huonoa tuuriakin on ollut matkassa. Toissa kerrallakin Halmstadissa se jäi kolmanteen sisälle voittajan näköisenä pussiin. Axevallan viime startissa Hurricane River tuli rehdisti perille toiselta ilman vetoapua. Vastus on illan tehtävässä sopivan näköinen ja Johan Untersteinerin ajokki lähtee niin reippaasti, että voi päästä keulaan. 7 Ingo on juossut tällä kaudella pelkästään kovia T75-lähtöjä ja tehnyt niissä viime Solvallan finaalilähtöä lukuun ottamatta hyviä juoksuja. Christoffer Erikssonin suojatti lähtee kovaa liikkeelle ja paljon ratkeaa kiihdytyksessä pääseekö se Hurricane Riverin etupuolelle, joka tarkoittaisi todennäköisesti keulajuoksua.

1 Typhoeus Face on tienannut yli 500 000 kruunua, mutta voittoja on vasta yksi ja sitäkin pitää hakea vuodelta 2017. Viime starttien valossa voitto roikkuu ilmassa, tosin 2140 metrin matka on hieman lyhyt ruunalle ja ykkösrata voi koitua loukkupaikaksi. Typhoeus Facea ajaa tänään ensimmäistä kertaa Dante Kolgjini. 5 Quite A Quality avaa hyvin ja asetelmat näyttävät siltä, että ruuna juoksee jommankumman suosikin takana toisessa sisällä. Toki Conrad Lugauer on aggressiivinen kuski ja voi kokeilla keulastakin jos sinne alussa pääsee. Viimeisenä systemeeihin 2 Now Or Never Flair, joka ei Ranskan turneellaan onnistunut laisinkaan, mutta luokaltaan kyseessä on hyvä hevonen. Se avasi viimeksi Joakim Lövgrenin tallista asiallisella esityksellä ja meni uudet ennätysnumeronsa 11,1aly. Tosin Jägersrossa paineltiin tuona päivänä epäilyttävänkin kovia tuloksia. Ruuna palasi kisaan pitkältä tauolta, joten parannusta lienee luvassa ja ainakin täysi matka sopii huomattavasti mailia paremmin.

Ranking: A) 3-7-1-5-2 B) 4-6 C) 8-9