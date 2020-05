Ravivihje: Toto64 Färjestad 4.5.2020 - 245 535 euroa ekstraa

Melko arkisia otteita uransa alussa esittänyt 6 Bearicecream koki helmi-maaliskuussa hurjan muodonmuutoksen ja takoi kolmen voiton putken vakuuttavilla esityksillä. Viimeksi Färjestadissa se urakoi kilometrin kirin ulkoradoilla ja suurimmaksi osaksi vielä ilman selkää, mutta paiskasi maalisuoralla vähät välittämättä ylivoimaiseen voittoon. Axevallassa 22. helmikuuta tamma pakeni puolestaan johtavan rinnalta omille teilleen. Nyt alla on reilun kuukauden mittainen starttitauko ja tamma on jäänyt välissä yhdestä startista pois, joten vire ei välttämättä ole aivan yhtä tapissaan.

15 Restless osaa ailahdella, mutta hyvänä päivänään se on todella kova luu näihin tammalähtöihin. Färjestadissa 22. maaliskuuta esitys oli parempi kuin koskaan, kun se kierteli neljännestä ulkoa väkivahvasti ykköseksi kovalla voittotuloksella ja viimeisenä kaatui Rapide Cash muiden jäädessä selvästi. Viimeksi Åbyssa suoritus oli jälleen sitkeä johtavan rinnalta ja edelle jäivät kovat hevoset Indra's Secretin johdolla. 12 Appaloosalla on kova rutiini tasokkaista tammalähdöistä ja starttirytmiin päästyään kilpailuvire paranee kaiken aikaa. Viimeksi Åbyssa se sai tulla hänniltä kiertelemättä maaliin ja ylitti linjan terävin potkuin. Sitä ennen Åbyssa kiri kantoi hopealle porukan hänniltä. Tällä kertaa kirissä voi olla vetäviä selkiä tarjolla ja silloin Bo Falsigin suojatti on vaikeasti pideltävissä. 14 Easy Creation tarvitsee tarkan juoksun ja on siihen nähden aika paljon pelattu näistä asemista. Viimeksi se jäi lopussa hieman pussiin, mutta ei näyttänyt enää kovin tuoreelta. Solvallassa 8. huhtikuuta se otti johtavan takaa maksimisijoituksen hyvällä tuloksella. 8 Listas Marion on kyvyiltään lähdön parhaimmistoa, mutta ei ole pelillisesti lähdön kiinnostavimpia merkkejä. Valmentajan mukaan sitä on hoidettu hieman tauon aikana, eikä tamma ole välttämättä heti aivan terävimmillään. Hevosen kyvyt ovat kuitenkin sen verran kovat, ettei sitä täysin kannata unohtaakaan.

Kiinnostavia potintekijöitä lähtöön voisivat olla 11 Lima Mermaid ja 10 Dallas As. Ensin mainittu on tällaiseen lähtöön luokaltaan varsin riittävä hevonen ja kilpailee nyt toista kertaa urallaan ilman kaikkia kenkiä. Viimeksi Solvallassa se sai tilat vasta maalisuoran puolivälissä sisäratareissun jälkeen, eikä ehtinyt parantaa. Nyt edessä on kolmas startti pitkän tauon jälkeen. 10 Dallas As puolestaan suoritti varsavuodet Robert Berghin kovassa koulussa ja teki jatkuvasti asiallista työtä ikäluokan terävimmän kärjen takana. Nyt se tekee uutta tulemista radoille Angelica Jonssonin valmennuksesta ja viimeksi tamman kirissä oli jo selkeitä nousukunnon viitteitä passiivisen juoksun jälkeen.

Ranking: A) 6,15,12 B) 14,8,11,10,7,4,3 C) 13,1,5,9,2