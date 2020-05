Ravivihje: GS75 Vaggeryd 3.5.2020

Toisen kohteen selvä ykköshevonen ja vihjesysteemien ensimmäinen varma on 11 Silent Honor. Ruuna on kilpaillut jo pitkään tasaisen vahvassa kunnossa ja on näin sopivassa lähdössä erittäin lähellä voittoa. Viimeksi se lopetteli sisäratajuoksulla 10,7-kyytiä viimeiset 700 metriä ja suoritti vahvasti nelossijasta huolimatta. Jägersrossa 11. maaliskuuta se pakeni johtavan rinnalta aivan murskaavalla tyylillä ja osoitti kapasiteettinsa riittävän näitä lähtöjä korkeammallekin tasolle. Tällä kertaa ohjastaja vahvistuu Carl Johan Jepsonin hypätessä rattaille ja monipuolisella ajokilla voi tehdä tarvittaessa monenlaisia taktisia ratkaisuja. Alustava peliosuus on vähän yläkanttiin, mutta suursuosikin takana on niin tasaisen kirjava porukka, eikä mitään erityisen maistuvia varmistusmerkkejäkään löydy, joten haastavalla kierroksella Magnus Dahlenin valmennettava on ihan kelpo varma 75-systeemeihin.

1 Amore Passo V.W. olisi kyvyiltään lähdön terävintä eliittiä, mutta yli vuoden kilpailutauolta luonnollisesti äärimmäisen vaikeasti arvioitavissa. Ruuna avasi uransa aikanaan Magnus Jakobssonin valmennuksesta ja väläytteli muutamaan otteeseen hyvää kapasiteettiaan. Valmentaja on ennakkokommenteissaan varovaisen toiveikas ja haavereitta suosikin haastaminenkaan ei olisi täysin mahdotonta, mutta ei se pelimielessä ole nyt kovin kiinnostava tapaus. 14 Scorpion´s Madness on esiintynyt nousujohteisesti pienen tauon jälkeen ja pystyy taistelemaan totosijoista surkeista lähtöasemista huolimatta. Viimeksi se jäi kaikki tallella johtavan taakse kiinni ja sitä ennen ruuna kiri totosijojen tuntumaan tätä kovemmassa lähdössä. Kalmarin voitto irtosi kolmannesta ulkoa, joten ruuna pystyy pärjäämään kiertämälläkin. Näistä asemista voitto on kuitenkin tiukassa.10 Alfas Kennedyllä olisi fysiikkaa tällaisiin lähtöihin, mutta laukka on oriilla turhan pinnassa. Viimeksi Joakim Lövgren ajoi optimistisesti kierrättämällä ajokkinsa aikaisin johtavan rinnalle, josta se hiipui keskijoukkoihin ja laukkasi loppukurviin. Jägersrossa 11. helmikuuta se malttoi ravata koko matkan ja otti maalikameravoiton toisesta ulkoa. 2 The Hot Bandit tekee tasaista työtä ja tällä kertaa lisäterävyyttä haetaan jenkkikärryistä ensimmäistä kertaa. Nopea avaaja saa hyvät juoksuasemat ja suosikin epäonnistuessa kykenisi yllätykseen. 12 Marcel P. on näihin lähtöihin kyvykäs, mutta epävarma hevonen. Viimeksi se tuli hyvin maaliin tarkan reissun jälkeen ja tällä kertaa hevoselta riisutaan pitkästä aikaa kenkiä pois. Suursuosikin varmistajien ei kannata unohtaa sitäkään kokonaan ulos lapuilta.

Ranking: A) 11 B) 1,14,10,2,12,15,7,3,9,13 C) 5,6,4,8