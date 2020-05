Ravivihje: Toto75 Örebro 2.5.2020 – jättipottikierros

Suosikit: Solvallassa johtavan rinnalta toiseksi yltänyt ja viimeksi ylivoimaiseen voittoon kirinyt 3 Unique Juni on koko kierroksen eniten pelattu hevonen. Vahvan tamman kunto on mallillaan ja paikkakin on hyvä, mutta niin paljon vastustajiaan parempi se ei kuitenkaan ole kuin prosentit antavat ymmärtää. Keulaankaan ei luultavasti ole asiaa, joten varmistukset ovat paikallaan. 5 Willow Pride on johtopaikan suhteen suosikin suurin uhka ja Mika Forss luultavasti tekee kaikkensa päästäkseen Unique Junin ohi kiihdytyksessä. Loisto-otteita Lahden ja Vermon starteissa esittänyt suomalaistamma voi vetää tätäkin kisaa maaliin asti, jos tahtia pääsee alun jälkeen hieman tasoittamaan. Useimmista tammalähdöistä poiketen vauhdinpitoon on parikin ehdokasta, joten Markku Niemisen suojatin vireenkin on oltava tauosta huolimatta huipussaan jotta voitto tulisi.



Haastajat ja yllättäjät: 7 Hevin Boko tuntuu tällä kertaa käsittämättömän unohdetulta, vaikka pohjimmiltaan se on jopa suosikkia parempi. Maaliskuun lopun kisassa Timo Nurmoksen suojatti esiintyi 2. ulkoa hieman nihkeästi, mutta treenitiedot ovat tähän taas positiivisemmat. Täysi matkakin suosii. 11 Calinan lähtöpaikka parani tuntuvasti I Love Parisin poisjäännin myötä ja nyt se pääsee matkaan suosikin takaa. Frode Hamrelle takaisin palannut tamma pystyy parhaimmillaan erinomaisiin suorituksiin. Isompaan systeemiin nostetaan mukaan myös kovia lähtöjä Vincennesissä juossut, nyt Jerry Riordanilta debytoiva 12 Tessy D'ete. Ranskassa se on pystynyt kukistamaan mm. Paralympiatravetissa mukana olleet Billie de Montfortin ja Looking Superbin sekä Elitloppet-voittaja Dijonin.



Juoksunkulku: 1 Aleppo Pine avaa hyvin, mutta hakee selkää. Willow Pridella on hyvät mahdollisuudet päästä Unique Junin ohi ja keulaan. Johtavan ulkopuolelle on suosikin lisäksi tarjolla myöhemmin Hevin Boko.



Pelijakauma: Unique Juni (61%) on liian selvä suosikki. Willow Pride (15%) ja varsinkin Hevin Boko (6%) ovat aliarvostettuja. Yllättäjistä Calina (2%) ja Tessy D'ete (2%) ansaitsisivat myös enemmän peliä.



Ranking: A) 3, 5, 7 B) 11, 12, 1, 2, 10 C) 8, 4, 6