Ravivihje: Toto64 Rättvik 1.5.2020 – 198 585 euroa ekstraa

Avauskohteen suosikiksi nousee 1 Gaz Oil, jota ei paperilla puolla oikeastaan mikään. Uralla ei ole vielä yhtään kaksarisijaa, ennätys on vaatimaton ja tienestitkin ovat porukan vähäisimmät. Euroissa mitattuna alle kaksi tonnia ja pienen paalun takia lähes kymppitonnin tienanneita hevosia on heti hengittämässä niskaan. Numerot eivät kerro kaikkea, sillä ranskalaismenijä teki viimeksi Solvallassa rankan juoksun. Jörgen Westholm heitti suojattinsa reissuun 1350 metriä ennen maalia tavoitteena paikka johtavan rinnalla, mutta se ei ollutkaan tarjolla. Gaz Oil jäi tarpomaan loppumatkan ajaksi kolmatta ja ruuna punnersi umpirehellisesti tapellen loppuun asti voitostakin. Teknisten häiriöiden takia se ei saanut kilometriaikaa, mutta voittaja noteerasi 15,1ake ja Gaz Oil hävisi puoli mittaa eli kovan tuloksen ruuna meni. Samanlaisena uran avausvoitto voi hyvinkin tulla tänään.

9 Francky des Molles on aloittanut kelpo suorituksilla Fredrik Wallinin treenistä ja se on tulosrivistöään parempi. Ruunalla on ollut huonoa pariin viime starttiin. Rommessa se menetti vauhtiaan viimeisen takasuoran hakaustilanteessa ja viimeksi Bollnäsissä laukkasi viimeiselle takasuoralle mentäessä jääden porukan viimeiseksi. Francky des Molles nousi sieltä vielä neljänneksi, mutta toki kiri saattoi näyttää silmään paremmalta kuin olikaan, sillä viimeiset 400 metriä ruuna tuli vain 18,7-vauhtia. Jos Carl Johan Jepsonin ajokki lähtee voltista yhtä rivakasti kuin auton takaa, niin se voi hyvinkin edetä takamatkasta huolimatta keulaan.

4 Enge Eros & 11 Quarcio Ducal ovat kyvykkäitä ja ravilla voittotaistossa tässä sakissa, mutta ne ovat todella laukkaherkkiä tapauksia. Molemmilla vahvistuu kuski. Quarcio Ducalia ajaa Björn Goop ja se näkyy ainakin alustavassa prosenttijakaumassa hieman liian isona kannatuksena. Samat sanat pätevät tauolta tulevaan 7 Janskyyn, jota kuskaa puolestaan toinen pelieuromagneetti eli Örjan Kihlström. Toki perushevosia kumpikin ovat silti tässä sakissa. 12 Edwardscissorhands ehti toissa kerralla Gävlessä näyttää jo pitkään keulassa voittajalta, mutta taipui loppumetreillä toiseksi. Ohi tuli Totte C.D., joka olisi iso suosikki tähän lähtöön. Troels Andersenin suojatti oli viimeksi Bollnäsissä vaisu, mutta ei yhden huonomman startin perusteella saisi olla vain kaksi prosenttia luotettu.

14 Ian B.R. on pelimielessä lähdön, ja koko kierroksen, kiinnostavin yllätyshaku. Ori on osoittanut hyvää kuntoa viime startteihin. Viimeisimmässä Bjerken startissa ennen Ruotsiin muuttoa se tuli rehdisti perille toiselta ilman vetoapua ja Axevallassa laukkasi voittajan näköisenä loppusuoran alkuun. Åbyn viime starttiakaan ei voi moittia. Ole Johan Östre ajoi suojatillaan ensimmäisellä takasuoralla viidennestä ulkoa kovalla spurtilla keulaan ja vaikka viimeiset sata metriä vaikeita olivatkin, niin harva tämän lähdön hevosista olisi sen paremmin kestänyt. Uran avausvoitto tulee kohta ja aamupäivän 0,6% peliosuus on naurettavan vähän, vaikka lähtöpaikka toki kurja onkin.

Ranking: A) 1-9-4-11 B) 14-7-12-2-5-6 C) 13-10-3-8-15