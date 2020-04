Ravivihje: Toto64 Boden 30.4.2020 – 143 179 euroa ekstraa

11 Rally Funny teki viimeksi Bodenissa hienon esityksen suoraan tauolta. Tamma jäi painamaan keulassa turhan paljon ohjille, mutta loppua kohti se vain repi lisää eroa vastustajiin voittaen ylivoimaisesti. Se jäi tuon jälkeen kerran pois ja alla on taas pari kuukautta paussia. Lisäksi paikka on huono ja kuski heikkenee olennaisesti, mutta Rally Funny on luokaltaan niin kova hevonen, että saa kaikesta huolimatta ykkösvihjeen.

2 Kivarin Raindance teki hienon 4-vuotiskauden, joka huipentui Villinmiehen Tammakilvan kolmossijaan. Se palaa nyt tauolta ja avaa uusista käsistä, sillä tamma on vaihtanut Jaakko Alamäen treeniin. Kivarin Raindance lähtee tulisesti liikkeelle ja saanee keulapaikan, mutta eri asia ajetaanko siitä, koska tauolta painetta voi olla liikaakin. Vaikkei Sandra Erikssonin ajokki olisikaan aivan parhaimmillaan, niin kykytamma pystyy kärkitaistoon.

6 B.W.L. Ruthless kiri viimeksi Umåkerissa nappijuoksun päätteeksi toiseksi uudella ennätystuloksellaan. Kunnossa ei ole siis vikaa ja ruuna suorittaa luotettavasti, mutta alustava 34 prosentin kannatus tuntuu liian kovalta lukemalta. Tallikaveri 9 Denver Brodde on sen sijaan pelimielessä kiinnostava tapaus. Harri Koivusen tallista Petri Salmelalle siirtynyt ruuna aloitti uusista käsistä lupaavalla esityksellä kirittyään Bodenissa porukan hänniltä pirteästi neljänneksi ulkoratoja pitkin.

3 Aiming To Win on lähdön toinen Jaakko Alamäen tallista debytoiva hevonen. Ruuna ei ole lainkaan niin huono tapaus kuin taulu antaa ymmärtää, sillä viime kesänä se osoitti riittävänsä kovissakin porukoissa. Tauosta huolimatta vain yhden prosentin kannatus on oudon vähän. Kannattaa huomioida, että Alamäki ”joutuu” jo sääntöjen puitteissa ajamaan omistamaansa hevosta, tuskin on siis kyse siitä, että Aiming To Winista olisi sen erityisemmin kovemmat odotukset kuin Kivarin Raindancesta. 1 Mountain Hooligan näytti viimeksi Bodenissa voittajalta vielä loppusuoran alussa, mutta viimeiset sata metriä olivat vaikeita. Jorma Särkinivan ajokki sai pieneltä tauolta startin alle, etukengät riisutaan ja ykkösradalta tiedossa lienee loistoreissu. Viimeisenä kuitille Petteri Joen toinen treenattava, kovaluokkainen 7 Only Eyes Broline.

Ranking: A) 11-2-6 B) 9-3-1-7-13 C) 12-8-5-10-4