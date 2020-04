Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 29.4.2020

Suosikit: 6 Jareth Boko aloitti Micael Brobergin tallista erittäin hyvällä suorituksella Uumajan 75:ssä. Vauhtijuoksussa johtavan takaa viimeisellä takasuoralla toiselle noussut 4-vuotias tuli Gardner Shawn ohittamaksi, mutta pisteli itsekin reippaalla otteella maaliin. Jos ruuna ei ottanut kovasta startista itseensä, voitto on tässä mahdollinen. Erityisen räjähtävää lähtönopeutta se ei ole osoittanut, joten pikamatkalla tiedossa voi olla kosolti lisämetrejäkin. Sikäli se on suosikkina hieman haavoittuvainen. 9 L.L.Royal jäi Rommessa keulasta pahasti Don Fanucci Zetin varjoon, mutta osoittautui kipeäksi. Kärjessä voi hyvinkin tulla reipasta vauhdinpitoa, joten normaalissa vireessä ruuna voisi nousta lopussa voittomatsiin saakka. Solvallan ykkönen tuli johtavan rinnalta. Hyvistä asemista pitkästä aikaa starttaava 2 Come Together teki toissa kerralla kelpo esityksen keulasta, mutta esiintyi viimeksi parijonosta lähinnä tasaisesti. Korkea pelikannatus perustunee keulapsyykkiin, mutta ruuna ei kuitenkaan ole ensi metreillä mitenkään räjähtävän nopea ja johtopaikka voi muodostua hintavaksi, jos sinne ylipäätään pääsee. Ei kovin kiehtova tapaus nyt.



Haastajat ja yllättäjät: Vähemmän pelatuista herkullinen on 7 Absurd. Sen taulu ei ole häävi, mutta 5-vuotias pisteli kauden avauksessa takajoukoista lopun 12-kyytiä hyvällä otteella tavoittaen metrikaupalla Come Togetheria. Kengät napataan pois ja ainakin reipasvauhtisessa kisassa tamma olisi vaarallinen lopussa! 11 Apple Wise As on siirtynyt Alessandro Gocciadoron valmennukseen viime kisan jälkeen. Siinä se pudotti johtavan rinnalta loppukurvissa keulahevosen taakse ja eteni sisäkautta suoralla puolittain rinnalle. Marraskuun voitto tuli keulasta hallitusti. Hieman vaikea arvioitava, mutta melko maltillisesti pelattuna neljäntenä lapulle. 3 Jas olisi maaliskuun iskussaan myös kuponkihevosia, mutta vaisumman viime startin jälkeen ruuna on ollut kurkkuongelmien takia kerran poissa. Enemmän merkkejä käyttäville myös Reijo Liljendahlin talliin palannut 1 Tokarev on potentiaalinen. Suomen alkuvuoden suoritukset eivät olleet erikoisia, mutta lähtöasetelmat ovat nyt suosiolliset ja kenkiä riisutaan. Kovavireinen 10 Mellby Empire ei myöskään ole välttämättä aivan ulkona. Toissa kerralla taakse jäi hyviäkin hevosia, viimeksi ruuna puristi 2. ulkoa niukkaan voittoon kulkien viimeiset 500 metriä 09,6-vauhtia.



Juoksunkulku: Viideltä sisimmältä radalta avataan reippaasti. Come Together voi olla näistä kiinnostunein keulapaikasta, mutta Jareth Bokolla ajetaan ulkoa myös heti eteenpäin kärkipaikka mielessä.



Pelijakauma: Jareth Boko (38%) voi nousta turhan selväksi suosikiksi. Absurd (3%) on loistomerkki. Come Together (18%) on tuntuvasti ylipelattu.



Ranking: A) 6, 7, 9 B) 11, 2, 3, 1, 10 C) 5, 4, 8