Ravivihje: Toto64 Jägersro 28.4.2020

5 Urgent Face on ollut hyvä jokaisessa startissaan talvitauon jälkeen. Toissa kerrallakin Jägersrossa se kiri pirteästi toiseksi lupaavan Tycoon Brolinen jälkeen ja viimeksi Halmstadin T75-lähdössä jäi jossiteltavaa, sillä ruuna tuli voimat tallella maaliin kiriluukkujen avautuessa liian myöhään. Nyt vastus helpottuu viime startteihin nähden ja tanskalaismenijällä on hyvä sauma ottaa uransa ensimmäinen Ruotsin voitto kuudennessa yrityksessään. 8 Typhoon Face on niin monen muunkin Kolgjinien hevosten tavoin kyvykäs ja epävarma tapaus. Ruuna aloitti kautensa Åbyssa hyvällä esityksellä, mutta oli kuin varjo siitä Halmstadissa. Nyt se palaakin taas parin kuukauden huililta. Ravia polkiessaan Adrian Kolgjinin ajokki on kärkipäässä ja juoksuradan paikka voi hieman vähentää lähtölaukan vaaraa.

Face-kasvateille poimitaan tasaisesta haastajalaumasta yksi täsmävarmistus. Alustavasti vain kolme prosenttia luotettu 2 Havbergs Photo ei ollut viimeksi Halmstadissa askelillaan missään vaiheessa juoksua, mutta siinä tuskin oli isompaa vikaa, koska starttaa näin nopeasti uudestaan. Muuten ruuna on esiintynyt pirteästi, toissa kerrallakin Jägersrossa Per Nordströmin ajokki kiri takajoukoista 12-vauhteja ja jäi lopussa pussiinkin. Paalulta on tiedossa reissu joko keulassa tai sen välittömässä läheisyydessä.

11 Oro Doc voitti toissa kerralla Kalmarissa keulasta pystyyn ja oli viimeksikin samalla radalla hyvä kolmas vain kahdelle hyvälle häviten. Takamatkan takarivi on miinusta, sillä ruuna lähtisi voltista liukkaasti liikkeelle. 3 G.K. Ursus kiitti Mantorpissa nappireissusta kirimällä voittoon ohi hyvän Eye In The Skyn. Viimeksi Kalmarissa se tuli takajoukoista 14,3-vauhtia viimeisen kierroksen ja oli asiallinen neljäs. Ruuna saanee nyt hyvän reissun kärjen tuntumassa. 13 Vasco De Cama vakuutti Axevallassa kirimällä takajoukoista ulkoratoja pitkin 12-vauhteja voittoon. Ruuna jatkaa kengittä tänäänkin, mutta vastus kovenee ja paikka on taas vaikea. Paljon peliä keräävä 7 Global Annuity on esiintynyt tasapaksusti viime starteissa ja niistä pitää parantaa mikäli meinaa tässä prosenttinsa kantaa.

Jättiyllätysten metsästäjät huomioivat ainakin alustavasti vain prosentin kannatukselle jääneet 9 Bunny Follon & 14 Digital Datan. Ensin mainitulla meni viimeksi Halmstadissa alkumatka täysin pieleen ja tamma kiri siitä huolimatta takajoukoista pirteästi toiseksi. Digital Data puolestaan ei ole ollut lainkaan huono viime startteihin ja ennakkotietojen mukaan ruunalta riisutaan ensimmäistä kertaa uralla etukengät pois.

Ranking: A) 5-8-11-3 B) 2-13-7-14-9-4 C) 12-6-10-1