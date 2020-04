Ravivihje: Toto64 Mantorp 27.4.2020

Kolmannen kohteen 3 Jeans’n Passion on aloittanut uransa vakuuttavilla suorituksilla ja nelivuotiaalla voi olla kykyjä nousta vauhdilla sarjoissaan. Uran kahdessa ensimmäisessä startissa tamma liikkui kirivaiheessa aivan omia kyytejään ja irtosi molemmissa kisoissa ylivoimavoittoihin. Viimeksi se palasi radoille pieneltä tauolta ja kiritti johtavan rinnalta 12,5-lopetuksessa voitokasta Eddie The Eaglea maaliin asti. Startti alla kuntokäyrä lienee edelleen nousujohteinen ja tällä kertaa hevoselta riisutaan ennakkotietojen mukaan kaikki kengät pois. Kun pahimmilla haastajilla on ennakkoon suuria epävarmuustekijöitä matkassaan, luotetaan Jeans´n Passion vihjesysteemeissä varmaksi asti.

2 Xet Diablo on niin ikään lahjakas, mutta poskettoman epävarma tapaus. Viimeksi se olisi todennäköisesti voittanut tauolta paluussaan ilman loppukaarteen laukkaa ja tällä kertaa siltä riisutaan kenkiä ensimmäistä kertaa. Ravin rullatessa ruuna menestyy varmasti, mutta epäonnistumisriski on jälleen melkoinen. 8 Claw on avannut uransa kärkipään sijoituksilla, mutta juoksunkulutkin ovat sujuneet varsin onnistuneesti. Solvallassa 25. maaliskuuta se jäi johtavan taakse kaikki tallella pakettiin, mutta viimeksi korkkasi lähdön samasta paikasta. Nyt juoksunkulusta tulee erilainen ja Kim Erikssonin suojatilta vaaditaan uudenlaista venymistä.

6 Besim Zero K.V. kilpailee ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä ja saa valmentajan jälkeen Kenneth Haugstadin kyytiinsä. Viimeksi se oli kevyemmässä porukassa vahva kakkonen johtavan rinnalta. 12 Whynot Double S. palaa pitkältä tauolta ja paikka on tosi synkkä. Normaalilla juoksukululla vaikea riittää suosikeille. 11 Universal Face on asiallinen aloittelija, mutta kovin epävarma. Ulf Ohlsson vahvistaa. 10 Silver Load tulee jatkuvasti vahvaa jälkeä tekevän Jörgen Westholmin tallista, mutta voitto olisi suoraan tauolta yllätys. Uran avausvoitto napsahti Rommesta keulajuoksun jälkeen.

Ranking: A) 3 B) 2,8,6,12,11,10 C) 1,9,4,5,7