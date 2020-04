Ravivihje: GS75 Solvalla 26.4.2020

Neljäs kohde on mielenkiintoinen lähtö ja vähän ajavien ohjastajien taktiikatkin nousevat tässä merkittävään rooliin.

3 Lets Go Again on kehittynyt starttien myötä jatkuvasti ja menestystä on alkanut tulla myös Ruotsin puolella. Toissa kerralla hevonen voitti Solvallassa toisesta ulkoa ja viimeksi juoksu meni alusta alkaen pieleen kuskin yltiöaggressiivisen ajotaktiikan vuoksi. Nyt rattaille hyppää edellisen voiton ajanut Jelena Fironova ja keulaan päästessään se vetäisi lähtöä pitkään. Takamatkan mielenkiintoisin on viimeisissään kovia lähtöjä kolunnut 10 Uret. Pasi Aikion valmennettava ei viimeksi kyennyt lunastamaan odotuksia selvänä suosikkina, mutta kierteli kuitenkin takajoukoista 12,9-kyytiä viimeiset 800 metriä, joten ei sitäkään esitystä pääse liikaa moittimaan. Toissa startissa se oli vahva kakkonen johtavan rinnalta vain Djokovicille häviten. Voiton suhteen paljon ratkeaa jo lähtökiihdytyksessä, mutta jos Reko Sepän kiihdytys juoksuradalta onnistuu, on ruuna vahvoilla tässä porukassa.

5 Cuarto Käbb on ottanut viimeisiin pari tyylipuhdasta tolppaa, mutta tällä kertaa vastus kovenee. Axevallassa se kiersi aikaisessa vaiheessa johtavan rinnalle ja voitti helposti. Alustavat prosentit ovat nyt kuitenkin turhan korkealla. 1 Commander Victory on väkevä ruuna ja kolmanteen starttiin tauolta vaarallinen. Viimeksi ruuna kierteli päätöskierroksen kolmatta ilman selkää ja näytti maalisuoran alussa hetken aikaa jopa lähdön voittajalta, mutta viimeinen 100 metriä oli kuitenkin liikaa. Christer Otterström riisuu nyt ajokiltaan etukengät ensimmäistä kertaa. 2 Isa on esiintynyt nousujohteisesti kaikissa kevään starteissa ja viimeksi se noteerasi keulasta kovan tuloksen. Tällä kertaa siltä riisutaan kaikki kengät pois, mutta kuski heikkenee ja matkakaan ei taida olla paras mahdollinen sähäkälle menijälle. Nopea avaaja saa kuitenkin juoksun keulassa tai johtavan takana ja on yksi mahdollisista. 8 Simb Murdoch otti viimeksi ansaitun keulavoiton ja sitä ennen se jäi voimissaan pussiin. Tuttu kuski rattailla ja juoksun onnistuessa yksi mahdollisista tässäkin. 7 Real Caviar on meritoitunut luokkahevonen tähän lähtöön, mutta kauden avaus jätti kysymysmerkkejä ilmaan. Voltin nelonen ja kokematon kuski ovat nyt erittäin epäonnistumisherkkä yhdistelmä, mutta ravia polkiessaan menestys ei tulisi suurena yllätyksenä.

Ranking: A) 3,10 B) 5,1,2,8,7,13,4 C) 6,11,9,14,12,15