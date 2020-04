Ravivihje: Toto75 Åby 25.4.2020 – jättipottikierros

Suosikit: Klass I on huippuhieno koitos. Niukka ykkösvihje Gocciadoron 7 Zeppelin Kyu Barille, sillä 5-vuotias tuntuu olevan erittäin vahvaa sorttia, eikä pitkästä matkasta luultavasti ole haittaa. Kolmessa viimeisessä laukattomassa startissaan se on juossut pääosin johtavan ulkopuolella, josta väänsi voiton tammikuussa Milanossa. Oriilla on otettu nuorempana rauhallisesti, mutta odotukset jatkon suhteen ovat korkealla. Italialaisvaljakko tuskin jää pitkäksi aikaa takapareihin kyttäilemään. Ennakkokommenttien mukaan tallin paras sauma tänään. 2 Amazing Warrior olisi Örebron suorituksen perusteella ollut missä tahansa ”normaalissa” 75-lähdössä selkeä varmaehdokas, mutta loistoasemista huolimatta suomalaisruunaan ei voi näin kovassa seurassa täysin palkein luottaa, sillä keulan puolustaminen voi osoittautua liian tyyriiksi. Mahdollisuudet voittoon olisivatkin ehkä paremmat open stretch-paikoilta. 10 Ivory di Quattro on näyttänyt erinomaiselta kahdessa viime startissa. Solvallassa se ratkaisi 2. ulkoa vaivatta lopussa ja hallinnoi viimeksi pitkää matkaa edettyään nopeasti kärkeen. Takaa tehtävästä voi muodostua hieman mutkikkaampi, mutta ori kuuluu silti aikaisin peleihin. Solvallan finaalissa suursuosikkina keulasta kolmanneksi jäänyt 5 King Of Everything jäi voitotta Eskilstunassakin, vaikka kulki 2. ulkoa 700 metrin kirin 11,2-vauhdilla. Yksi tuli linjalla takaa edelle. Nopealle lähtijällekin alku voi muodostua hintavaksi, mutta kenkien poisotto ensimmäistä kertaa tuo sen kohdalle lisämielenkiintoa.



Haastajat ja yllättäjät: Vähemmälle huomiolle jääneistä löytyy myös kiintoisia. 3 Sam The Man nousi viime syyskuussa Norjan Derbyssä kaukaa takaa 12,3-vauhtisella päätöskierroksella viidenneksi. Helmikuun startissa ori erkani keulasta selvään voittoon. Muutama viikko sitten se jäi yhdestä startista pois, mutta treeniraportit ovat silti erittäin positiivisia ja vireen pitäisi olla hyvä. Balanssia kevennetään ja nopea avaaja voi päästä kärjen lähettyville. Talven aikana selvästi eteenpäin mennyt 4 Martin Tooma voi myös kovassakin porukassa olla korkealla, jos juoksu juontuu sujuvasti. Kahdessa viime startissa johtavan takaa on jäänyt kosolti jossiteltavaakin. 1 Twigs Ceasarin otteissa ei ollut viime viikolla parasta potkua pitkän tauon jäljiltä, mutta startti alla, kengittä ja jenkeillä parannusta voi tulla tuntuvasti. 11 Armour Asin voiton tiellä on usein ollut joku parempi hevonen, mutta 4-vuotiaan omat suoritukset ovat viime kerran ravin katoamista huolimatta olleet positiivisia. Kengät riisutaan nyt ensimmäistä kertaa Ruotsissa. 6 Victory's Club kesti Jägersrossa hyvin Van Gogh Z.S:n ulkopuolelta ja on sen jälkeen siirtynyt Adrian Kolgjinille. Tehtävä vaikuttaa sikäli hankalalta, että vapaalla radalla viihtyvän oriin sisäpuolella on liuta nopeampia avaajia. Kapasiteettia italialaisoriilla tuntuisi olevan.



Juoksunkulku: Viideltä sisimmältä radalta avataan reippaasti. Amazing Warrior tai King Of Everything on näistä keulassa, sillä muille kelvannee hyvin selkäjuoksu. Ivory di Quattro voi edetä takaa ajoissa eteenpäin, samoin ulkoa Zeppelin Kyu Bar. Vauhti pysynee reippaana läpi kisan.



Pelijakauma: Zeppelin Kyu Barin (22%) kuuluisi olla eniten pelattu Ivory Di Quattron (23%) sijaan. Martin Tooma (3%) on yllättäjistä edullisin.



Ranking: A) 7, 2, 10, 5 B) 3, 4, 1, 11, 6 C) 9, 12, 8