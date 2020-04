Ravivihje: Toto64 Åby 24.4.2020 – 201 951 euroa ekstraa

10 Power kävi ennen Jägersron kauden avausstarttiaan kuumana. Kenties sen vuoksi Robert Bergh ajoi silmäterällään tapojensa vastaisesti passiivisesti ja ori tuli johtaneen Upset Facen takana maaliin voimat tallella. Power näytti käytösongelmia lukuun ottamatta muuten mainiolta. Näin helpossa porukassa Kriterium-voittaja ei ole hetkeen juossut ja Berghin taktiikka lienee selvä, aikaisessa vaiheessa eteenpäin ja kukaan tuskin lähtee Poweria vastaan urheilemaan keulasta. Aamupäivän pelijakaumassa se on jopa yllättävän vähän pelattu 54 prosentillaan.

9 Admiral As ei ole vielä ravilla parempaansa kohdannut. Toki ruuna on juossut pelkkiä rahasarjoja kohtaamatta ikäluokan ihan kärkinimiä. Viimeksi Gävlessä Reijo Liljendahlin treenattava lopetti hienolla tyylillä keulasta päätöspuolikkaan 10,1-vauhtia. 7 Ubiquarian Facen luokasta kertoo olennaisen, että se voitti Kriterium-karsinnan ylivoimaisesti ja pyöri muutenkin ikäluokkalähtöjen kärkitaistossa. 2 Exodus Brick teki hyvän 3-vuotiskauden ja normaalisti se olisi selkeä kakkoshevonen, mutta kauden avaus Färjestadissa jätti paljon kysymysmerkkejä. Ori oli jo viimeisellä takasuoralla vaikeuksissa tullen hännillä maaliin. Nyt on ainakin täydellinen lähtöpaikka ja Jörgen Westholmin suojatti pääsee juoksemaan optimibalanssillaan ilman kenkiä. 6 Criterion on nopea lähtijä, joka voi täräyttää ensimmäiseen keulaan ja hyvällä juoksulla totosija on otettavissa. 8 Click Bait on ollut hyvä molemmissa kauden starteissaan. Paikka verottaa nyt paljon, tosin ori lähtee lujaa ja voi tuurilla saada kasiradaltakin hyvät asemat. 3 Knowledge’em & 4 Rackham ovat esiintyneet edukseen matalissa rahasarjoissa, mutta näihin karkeloihin oriit taitavat olla vielä liian vihreitä.

Ranking: A) 10 B) 9-7-6-8-3 C) 4-5-1